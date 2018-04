AMLO llenará álbum Panini; rechaza practicar para debate

CIUDAD DE MÉXICO.-

Este sábado, un día antes del debate entre candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, dedicará tiempo a su hijo Jesús y a comprar estampitas para llenar su álbum Panini del mundial Rusia 2018.

En entrevista a medios tras un mitin en Milpa Alta, el tabasqueño afirmó que a dos días del debate se siente sereno y tranquilo. Tanto que en tono de broma, sacó de su cartera un billete de 200 pesos y dijo que con esos "ahorritos" comprará estampas para llenar su álbum, pero no practicará para el debate entre presidenciables del domingo.

"No voy yo a subirme al ring, tengo mis asesores que me recomiendan que no me enoje, no me enganche, ni caiga en provocaciones, sereno moreno. Yo no espero que haya golpes, eso no, amor y paz", expresó.

En la plaza de la Delegación donde compartió escenario con Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como acompañado por el medallista olímpico Bernardo Segura y el actor Carlos Bonavides, López Obrador dijo que ahora está ayudándole a Jesús, su hijo menor, a llenar el álbum Panini.

"Tengo mis ahorritos, me voy a comprar unas estampitas por lo del álbum del mundial. Mañana voy a comprar unas estampas y a intercambiar las que estén repetidas. No salen todas, eso sí cucharean, los que venden las estampitas, y 14 pesos cuestan los sobres, está carísimo", bromeó.

Dijo que utilizará el debate para hablarle a la gente como lo hace todos los días en las plazas públicas.





