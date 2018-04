Va Ríos Piter a Corte Interamericana; ve 'imposible subirse a boleta'

CIUDAD DE MÉXICO.-

El abogado de Armando Ríos Piter, Luis Farías, informó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos y políticos de los que fue víctima el senador con licencia en la búsqueda de su candidatura independiente a la Presidencia de la República de parte de autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luis Farías dijo que ya ven prácticamente imposible que lo suban a la boleta, después de que ya transcurrió una cuarta parte de la campaña constitucional.

"Han pasado prácticamente una cuarta parte ya de la campaña, el daño que se le ha hecho a Armando Ríos Piter es irreversible, no hay manera de revertirlo, la inequidad es abiertamente clara, y la inquina con que han tratado a Ríos Piter algunos consejeros electorales también es clara. Vamos a acudir a los tribunales internacionales no para que lo suban a la boleta, porque creemos que ya prácticamente es imposible, sino para hacer valer ante autoridades internacionales las violaciones a los derechos humanos y políticos de Ríos Piter hechos por las autoridades electorales encargadas y obligadas de garantizárselos”, explicó Luis Farías.

El abogado de Ríos Piter acudió este viernes a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a entregar un comunicado para informar, que contrario a lo que ha dicho el INE, el senador con licencia sí ha desahogado su garantía de audiencia, no en las condiciones que el máximo tribunal electoral del país quería.

En entrevista, dijo que las audiencias del INE para revisar las 906 mil 417 firmas invalidadas eran una "trampa", y lo documentaron con cámaras, grabadoras y un Notario público que dio fe de las circunstancias en las que se iba a dar la revisión.

Ejemplifico que en tan sólo tres registros se llevaron tres horas, y los funcionarios del INE no fueron capaces de explicarles por qué los tres registros eran inconsistentes, ni tampoco, los representantes de Ríos Piter tenían elementos para cotejar esta información y así defenderse.

Acusó que Ríos Piter no abandona el proceso electoral, sino que fue expulsado y lo sacaron, por lo que explicó que no tiene caso esperar la resolución final del Tribunal Electoral y por ello se van a instancias internacionales.

"Es la aceptación de que hemos sido expulsados del proceso electoral ilegalmente, no nos vamos, nos sacaron", explicó. Describió que no confían en el INE, y no creen en su base de datos.

"No confiamos en el INE, no creemos en lo que tiene en su base de datos, y vamos a acudir a instancias internacionales por violaciones a los derechos de Armando Ríos Piter", declaró.

Recordó que este viernes a las 12 de la noche vence el plazo que dio el Tribunal Electoral para la revisión de las firmas, y dijo que es una "farsa" porque era imposible de cumplir ni en mil años porque no hay cómo desahogarlo.

"El plazo se vence hoy a las 24 horas; es una farsa, ese plazo era imposible de cumplir, ni en mil años, porque no hay cómo desahogarlo, no hay elementos, dados por el INE para que se pueda confrontar lo que ellos, tienen en su base de datos con lo que subió el auxiliar o los auxiliares de ningún aspirante", agregó.





