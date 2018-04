Felicita Meade a diputados por aprobar desaparición del fuero

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se congratuló por la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que elimina el fuero de los servidores públicos.

En conferencia de prensa, felicitó a todos los legisladores por cumplir una de las principales demandas de los mexicanos y dijo que lo importante es que este proyecto de ley se logró con el consenso de todos los representantes populares y ahora será turnado como minuta al Senado para su discusión y aprobación.

“Seré el primer presidente de México que no gozará de fuero y es un paso en esa dirección", enfatizó e insistió en que esta propuesta debe convertirse en ley lo más pronto posible, antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones.

Sobre lo dicho por el abanderado Ricardo Anaya, en el sentido de revisar los contratos de construcción del nuevo aeropuerto, señaló que el representante de los panistas es poco serio, ya que un día dice una cosa y un día después dice otra, con lo que demuestra que no está preparado para gobernar y no será un buen presidente.

Meade Kuribreña comentó que en caso de salir triunfante el 1 de julio, revisaría sus actos de gobierno para deslindar responsabilidades, pues es necesario fortalecer el Estado de Derecho.

En el caso de la avioneta que utilizó el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el tabasqueño no respeta la ley, miente y pide favores.

Ahora, dijo, para evadir su responsabilidad presenta una factura de un avión que no corresponde al que utilizó, con lo que demuestra que no respeta la ley, es un mentiroso y no está preparado para ser presidente.

A tres días del debate entre los candidatos presidenciales, informó que lo acompañarán su esposa y su padre, y que en breve se decidirá quiénes serán las otras tres personas que lo van a asesorar.

Consideró que será un evento importante y enviará señales a los electores de cuáles son las mejores propuestas para resolver los problemas del país.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza apuntó que mientras López Obrador va por su tercer debate, él va por su primero, y buscará convencer a los mexicanos de que es la mejor opción y mandar señales para ganar las elecciones del primer domingo de julio.





