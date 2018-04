Suman 51 mdp recaudados por derechos vehiculares en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Hay 36 mil unidades pendientes de pago

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA







COMENTAR

La oficina de la Administración Fiscal del Estado de Coahuila en Piedras Negras ha recaudado un total de 51 millones de pesos por concepto de cobro de los derechos vehiculares, lo que representa un avance de casi el 80 por ciento de los 64 millones de pesos contemplados de recaudación durante el presente año.

Oscar Fernando López Elizondo, titular de la mencionada oficina, destacó el avance en cuanto a los ingresos, aunque en lo que corresponde a 61 mil unidades automotrices que integran el padrón vehicular en Piedras Negras; hasta el momento solo un 41 por ciento del padrón ha cumplido con el pago de citado derecho.

“A la fecha se tienen 25 mil unidades que han cubierto con su pago, que todavía faltan muchos, sí. Faltan 36 mil unidades que existen en nuestro padrón y todavía están pendientes de pago”, puntualizó López Elizondo.

El funcionario estatal invitó a la comunidad, que por algún motivo no pudieron hacer uso de los estímulos fiscales que se estuvieron otorgando; para que se acerquen, pues aún existen los benéficos para las personas con discapacidad, las persona que tienen una pensión o las personas que están jubilados, todavía existen éstos estímulos vigentes.

“Para aquellos que no cumplieron y que no gozan de éstos certificados de promoción fiscales, obviamente sigue la invitación abierta a la comunidad para que aprovechen éste mes de abril en el cual no obtienen el recargo o el moratorio por incumplimiento”, dijo Oscar Fernando López.

Recordó que, al concluir el mes de abril, automáticamente el sistema comenzará a integrar los recargos por el incumplimiento en los pagos que tienen que ver con los derechos de control vehicular.





“Para aquellos que no cumplieron y que no gozan de éstos certificados de promoción fiscales, obviamente sigue la invitación abierta a la comunidad para que aprovechen éste mes de abril en el cual no obtienen el recargo o el moratorio por incumplimiento”, dijo Oscar Fernando López. (ARCHIVO)

Etiquetas: piedras negrasderechos vehiculares

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...