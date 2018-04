Menores de 30 años, mayoría de suicidas

ESTE AñO UN TOTAL DE 72 SUICIDIOS SE HAN REGISTRADO EN COAHUILA

EL SIGLO DE TORREÓN

En lo que va del año 2018, un total de 72 suicidios se han registrado en Coahuila, de los cuales 37 de ellos correspondieron a personas menores de 30 años, siendo la región sureste la que más registró con 29 casos.

Con corte al 15 de abril, fueron registrados 70 suicidios, en Coahuila, no obstante, en los últimos dos días se registraron dos más uno de un joven de 24 años y un señor de 51 años, ambos en Saltillo.

Al 15 de abril, la región sureste registró 27 casos, no obstante, con estos dos últimos la cifra quedó en 29.

Por otro lado, La Laguna ha registrado 17 casos, la Norte 13, la Centro 10 y la Carbonífera tres.

De los 72 casos registrados, 52 fueron hombres y 15 de mujeres.

No obstante, de los 72 casos, 37 fueron de personas menores de 30 años, entre los cuales 10 eran menores de 20 años y 27 menores de 30 años de edad.

Cabe destacar que los casos en donde los menores de 20 años decidieron privarse de la vida, seis fueron en Saltillo, dos en La Laguna, una en la Centro y una en la Norte.

El último caso de un menor que se quitó la vida, ocurrió el sábado pasado cuando una jovencita de 18 años de edad decidió colgarse fuera de su casa en un árbol en la colonia Cerro del Pueblo, por lo que quedó a la vista de los transeúntes.

Trascendió que la joven habría anunciado su muerte de distintas formas a familiares y amigos, pero nadie le creyó.

La joven de nombre América tenía un hijo de siete meses de edad, mismo que quedó en la orfandad.

No obstante, fue días después que el padre de la joven, al no soportar la muerte de su hija, anunció a través de redes sociales que también se privaría de la vida, situación que por fortuna no sucedió.

Fue en el año 2015 cuando hubo 166 suicidios, mientras que en el 2016 fueron alrededor de 186. El 2017 cerró con 2014 casos en Coahuila, lo cual representó un incremento de casos en los últimos tres años.

Un hombre de 51 años de edad que padecía esquizofrenia, decidió quitarse la vida en el interior de su domicilio en el municipio de Saltillo.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), al lugar acudieron elementos de la Agencia de investigación criminal de la FGE región sureste

Se trata de Jesús Gamiño Sánchez, de 51 años de edad con domicilio en calle Joaquín Fernández #176 de la colonia Satélite sur

Fue el padre de la víctima, de 77 años de edad, quien dio a conocer los hechos.

Relató que fue alrededor de las 6 de la mañana que su hijo se quedó en casa, pues no trabajaba, no obstante, al regresar a las 7 de la tarde, se percata de los hechos.

Fue al abrir la puerta, que lo encontró colgado cerca de las escaleras, por lo que decide cortar el cable con un cuchillo para bajarlo.

Detalló que desde hace seis años su hijo se encontraba bajo tratamiento por esquizofrenia con medicamento controlado y acudía al Centro de Salud Mental (Cesame).

Estadísticas. La Laguna ha registrado 17 casos, la Norte 13, la Centro 10 y la Carbonífera tres.

