López Obrador no es invencible, dice Margarita Zavala

Margarita Zavala sigue adelante con su candidatura a la presidencia de la república. Ayer logró reunir a 300 personas en un desayuno en el que recaudó al menos 300 mil pesos para su campaña, luego de renunciar al financiamiento público. A pesar de que distintos sondeos de opinión la ubican en cuarto lugar de la contienda, afirma que la rendición y los llamados a los votos útiles no están en su horizonte. "Sé muy bien contra quién compito y sé también muy bien que López Obrador no es invencible, no lo es. Sé lo que es la fuerza de la razón", dijo la candidata independiente.







