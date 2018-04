Apuesta López Obrador por el Congreso

Zavala dijo aún hay esperanza y que AMLO no es invencible.

Margarita Zavala sigue adelante con su candidatura a la presidencia de la república. Ayer logró reunir a 300 personas en un desayuno en el que recaudó al menos 300 mil pesos para su campaña, luego de renunciar al financiamiento público. A pesar de que distintos sondeos de opinión la ubican en cuarto lugar de la contienda, afirma que la rendición y los llamados a los votos útiles no están en su horizonte. "Sé muy bien contra quién compito y sé también muy bien que López Obrador no es invencible, no lo es. Sé lo que es la fuerza de la razón", dijo la candidata independiente.

Montado en una yegua, el candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", recorrió las calles de este municipio hasta la Casa Ejidal. Al platicar con amas de casa, campesinos, ganaderos y cafetaleros, les dijo que hay que quitar a los partidos políticos del poder porque son como garrapatas que consumen la sangre del mexicano que trabaja. "Los partidos políticos son el origen de todos los problemas que tenemos. Lo mismo es Morena, el PRI, el PAN, el PRD; por eso celebro que estén conmigo hombres atrevidos y valientes de Chiapas", dijo.

CIUDAD DE MéXICO.- El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, demandó que los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asuman su responsabilidad por el aumento generalizado de la violencia.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el abanderado de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano encabezó una concentración ciudadana. Anaya Cortés dejó en claro que México necesita un cambio, pero no uno de ocurrencias como perdonar a criminales, de acuerdo con una fotonota difundida por el PAN anoche.

(NOTIMEX) MONTERREY, NL.- José Antonio Meade prometió trabajar al lado del empresariado mexicano para lograr el desarrollo del país. Tras pedir ayuda a los empresarios regiomontanos para ganar la elección, Meade Kuribreña ofreció seguridad en el país (para combatir el robo de mercancía), combatir la corrupción, simplificar trámites para la apertura, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, así como la digitalización del Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otros. Meade lamentó que el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se haya politizado, cuando es algo que lleva lustros de planeación.

(AEU) CIUDAD DE MÉXICO.- Después de celebrar su ventaja en la encuestas, Andrés Manuel López Obrador fijó su próximo objetivo. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia pidió el apoyo de los ciudadanos para que en las próximas elecciones, además de la Presidencia, también puedan tener mayoría en el Congreso. De acuerdo con la última encuesta de Reforma, el tabasqueño se ubica en el primer lugar de las preferencias electorales, con más de 20 puntos de ventaja sobre el candidato del PAN-PRD-MC Ricardo Anaya y a 30 puntos de Meade.

