Asegura Zavala que también la siguen elementos del Cisen

Margarita Zavala candidata presidencial por la vía independiente, reveló que a ella también la han seguido elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en sus recorridos por los estados de Chiapas, Veracruz y Puebla, cuando aún era aspirante a la candidatura

En entrevista luego de tener un desayuno de recaudación con aproximadamente 300 personas cuyo costo fue de mil pesos por persona, a Zavala dijo que a ella no le molesta que la sigan los elementos del Cisen, pues se han portado muy decentes con ella, e incluso se han identificado.

Esta información la dio a conocer luego de que se le consultó por la posible seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP) que se le podría otorgar al ser abanderada presidencial y dijo que ésa es una decisión del Estado mexicano y no de los aspirantes.

"A mí no me molesta que en Chiapas, o como me pasó en Veracruz, me diga alguien del Cisen, no me molestaba, normalmente fueron pues muy decentes haciendo su trabajo, que llegó y me dijo: ‘señora, ¿cómo está?, soy del Cisen y vamos a seguirla’, pues no me importaba. El otro día también en Puebla llegaron y se presentaron ‘somos del Cisen’ y a mí no me molesta y menos que la gente haga su trabajo, no quiero ser un obstáculo, realmente, supongo, y por lo que yo sé de seguridad realmente, hay determinadas regiones mucho más fuertes que otras, entonces, a lo mejor requieren determinados candidatos más seguridad de lo que pudieran querer o necesitar un candidato a la Presidencia de la República", reveló la ex panista.

Describió detalles, y dijo que el seguimiento en Chiapas fue hace tiempo, y en Veracruz fueron varias veces, pero insistió en que no le molesta porque han sido muy honestos con ella.

"Nunca me he sentido mal y al contrario han sido muy decentes y muy honestos conmigo. Algunos se identificaban y a otros les preguntabas, porque de repente que alguien te siga, si dices ‘qué gusto’, pero me gustaría saber por qué está aquí. Siempre fueron muy honestos, la relación buena, a veces se presentaban, otras les preguntaban, yo creo que es importante ayudar a un clima de tranquilidad. Parece que el gobierno tiene otras maneras de espiarme más que vía Cisen", aseguró.

Sobre la presunta petición que le hizo al INE para tener seguridad a través de una carta, Margarita Zavala respondió que ella está dispuesta a colaborar y la seguridad de los procesos electorales es del Estado mexicano y ellos deben decidir lugares, pues hay candidatos de otros lugares, a diputados, o alcaldes que necesitan más seguridad que un abanderado presidencial.

"Yo colaboro y adelante, el Estado mexicano tiene que responder de la seguridad de los procesos electorales y no dejarlo a petición. Realmente ellos que decidan, hay lugares", insistió.

Cabe recordar que Margarita Zavala tiene un cuerpo de seguridad permanente, aún en sus giras proselitistas, debido a que es la esposa del ex presidente Felipe Calderón.





