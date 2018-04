Margarita Zavala considera que es tiempo de menos spots y más alternativas claras

CIUDAD DE MÉXICO

La candidata manifestó que puede ganarle a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO







La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que Andrés Manuel López Obrador "no es invencible" y al ver que hay candidatos, como Ricardo Anaya, que ya usaron millones de spots, millones de pesos y no han alcanzado al tabasqueño, es hora de ver otras opciones como apoyar el bien posible que ella encabeza.

En entrevista luego de participar en un desayuno de recaudación con aproximadamente 300 personas, Margarita Zavala, recordó que ella ya demostró, en encuestas de hace un año, que le puede ganar a López Obrador y considera que le puede ganar al tabasqueño.

"Lo que le he propuesto a quienes me siguen, vamos actuando sobre los bienes posibles, también vamos viendo que hay cosas que ya no funcionaron, estoy hablando cuando ya millones de spots, que han utilizado los otros candidatos, miles de millones de pesos, que se han utilizado y desperdiciado, al grado que ya hasta sabemos quién ganó el debate, eso significa que tenemos que encontrar otras maneras de salir adelante. En mi caso he demostrado que le puedo ganar a López Obrador y que lo que les digo hagámoslo posible, le voy a ganar a López Obrador", dijo.

Además, señaló que aún no es tiempo de votos útiles, sino de hacer posible una alternativa y pidió a sus seguidores, no rendirse ante las encuestas y llamar a votos útiles, que al final podrían ser más bien inútiles.

"No es tiempo de votos útiles, es tiempo de hacer posible una alternativa y mi alternativa tiene que ver con claridad, lo que tenemos que hacer es el bien posible", explicó





La candidata independiente señaló que aún no es tiempo de votos útiles, sino de hacer posible una alternativa y pidió a sus seguidores, no rendirse ante las encuestas y llamar a votos útiles, que al final podrían ser más bien inútiles.

