Acusa Trump al Supremo de convertir a EU en refugio de criminales

El gobierno del presidente Donald Trump deploró hoy la decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar inconstitucional un requerimiento de ley que permitía la deportación de criminales convictos por actos violentos y sostuvo que convierte al país en refugio de criminales.

“El fallo de hoy socava de manera significativa los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interna de deportar extranjeros convictos de ciertos crímenes violentos, incluidos los sexuales, secuestro y robo”, señaló la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen

Con una votación de cinco votos a favor -incluido uno del juez conservador Neil Gorsuch, el primero nominado por Trump-, y cuatro en contra, el máximo tribunal mantuvo vigente un fallo previo de una Corte de Apelaciones que consideró ilegal la deportación sumaria por ciertos delitos.

“Al evitar que el gobierno federal deporte extranjeros criminales conocidos, (la Suprema Corte) permite que nuestra nación se convierta en un refugio para criminales y como resultado nos hace más vulnerables”, señaló Nielsen.

El caso involucra al inmigrante filipino James García Dimaya, quien fue acusado de robo residencial en 2007 y 2009, por lo que la entonces administración del presidente Barack Obama puso en marcha la deportación a su país.

Sin embargo, sus abogados argumentaron que su cliente, que es residente legal permanente, nunca fue notificado que los delitos lo hacían elegibles a una deportación.

Con el argumento de que era inconstitucional sumar los dos delitos de robo para tipificarlos como “delito agravado”, los abogados de García Dimaya llevaron su caso a la Novena Corte de Apelaciones y ganaron.

Bajo la ley vigente, un “crimen de violencia” es todo aquel que incluye toda ofensa donde se usó la fuerza o se pudo haber usado. En tales casos, el castigo es punible con deportación.

“Nadie debería sorprenderse que la Constitución no ve con buenos ojos una ley tan vaga que gente razonable no puede entender sus términos y los jueces no saben cómo empezar a aplicarla”, escribió Gorsuch.

La Suprema Corte ha tomado posiciones similares contra estatutos legales vagos, pero este fue el primer caso de su tipo con la participación de Gorsuch.

El DHS recordó que la secretaria Nielsen se ha reunido con miembros del Congreso en los últimos meses para "implorarles" que tomen acción para cerrar los huecos en la seguridad pública que alientan la inmigración ilegal y "atan de manos a las agencias policiales".





