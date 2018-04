Meade critica uso de avioneta privada por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, criticó la utilización de una avioneta privada por parte de Andrés Manuel López Obrador e hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las autoridades fiscales a que investiguen su utilización.

"Valdría la pena hacer un llamado al INE y a las autoridades fiscales, lo que estamos viendo es algo que hemos visto de Andrés Manuel hacer siempre, López Obrador dice que vive de donativos, hoy estamos viendo quién le da esos donativos y no los declara y no paga impuestos sobre ellos, sí quisiéramos entender de esta pregunta que hemos hecho, ¿de qué vive Andrés Manuel en los últimos 12 años? Estamos viendo que vive de aviones privados, vive de donativos que no revela, vive de cuentas que no transparenta", dijo.

En conferencia de prensa después de firmar el Pacto por la Primera Infancia donde asumió diez compromisos con la niñez, Meade, aseguró que su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para el empleo, la seguridad y la transparencia.

Este lunes, Andrés Manuel López Obrador ocupó un avión privado como parte de su gira proselitista en San Luis Río Colorado, pese a que ha dicho reiteradamente que está en contra de los transportes privados e incluso, de llegar a la presidencia, vendería el avión presidencial.

Sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Meade le envió un mensaje a los empresarios y dijo que el único candidato que garantiza estabilidad con certeza es él.

"No tengo ninguna duda que represento la estabilidad para las inversiones en México, de gran y del pequeño capital, sobre todo del mediano capital. De los empresarios que buscan diariamente el generar empleo. De los empresarios que quieren todos los días darle un mejor horizonte. Esos son los empresarios que más se beneficiar de certeza y estabilidad, sin duda, en esta contienda el único que garantiza certeza y estabilidad y que la garantiza soy yo", dijo Meade.





