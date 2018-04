Fuego en Zapalinamé, de los más agresivos

FUE PROVOCADO HACE UNA SEMANA POR 5 PERSONAS, 3 MENORES DE EDAD

El incendio que se registró hace una semana en el Cañón de San Lorenzo de la Sierra de Zapalinamé, ha sido el segundo más agresivo sufrido en 20 años, al contabilizar una superficie de 450 hectáreas afectadas.

Fue el domingo ocho de abril cuando un incendio forestal conmocionó a la población saltillense, luego de que éste fuera provocado por cinco personas, entre ellas tres menores de edad.

De acuerdo a Protección de la Fauna Mexicana AC (Profauna) en Coahuila, desde 1998 hasta el año 2017 se han registrado 78 incendios en la Sierra Zapalinamé, el número 79 fue provocado hace una semana.

La Sierra de Zapalinamé abarca Saltillo y Arteaga y cada año acuden 14 mil personas. Además cuenta con 50 mil hectáreas, de las cuales 27 mil tienen diferentes decretos, de ellas poco más de mil hectáreas son áreas de restauración, mientras el resto son de reserva natural estatal.

Sergio Marines, coordinador de Profauna en Saltillo y director de la reserva natural estatal Sierra Zapalinamé, informó que fue en año 1998 que la zona se decretó como zona protegida.

Lo anterior luego de ubicarse el Cañón de San Lorenzo como proveedor de pozos de agua para Saltillo, así como por ser un lugar preferido de recreación desde hace 400 años.

Sin embargo, al encontrarse más pozos de agua fuera de esta área, se decreta toda la Sierra Zapaliname como zona protegida.

Fue en el año 1998 que se registró el incendio más grande en la Sierra Zapalinamé con un total de mil hectáreas afectadas, mientras que en el 2008 hubo otro más con un afectación de 380 hectáreas.

El último registrado fue la semana pasada de este año con una afectación de 450 hectáreas. En ese sentido este incendio fue el segundo más agresivo registrado en 20 años.

Del registrado en el año 1998, se determinó que fueron dos incendios en el mismo día; uno provocado por una fogata, mientras que el segundo fue a causa de un corto circuito de una línea de trasmisión eléctrica en el Cañón de San Lorenzo.

INCENDIOS PROVOCADOS, LOS MáS DIFíCILES De los 79 incendios que registrados hasta la fecha, la mayor cantidad se han originado por causas naturales, es decir por descargas eléctricas por rayos, no obstante, los provocados han tenido afectaciones mayores.

Sergio Marines manifestó que son los incendios provocados, los que más dificultades presentan a los brigadistas para combatir.

"Por lo regular los incendios naturales, se presentan por relámpagos, los cuales se dan en medio de la humedad o la lluvia, lo cual nos ayuda actuar con más rapidez", dijo.

Sin embargo, los incendios provocados en el año 1998 y el presente año, se presentaron en un mes con un clima sumamente extremo con una muy alta temperatura, sin nubes y humedad, que son los tres factores principales para que tomen mayor fuerza.

DOS MIL 219 HECTáREAS SINIESTRADAS EN TOTAL

En los 78 incendios forestales que se han presentado en la Sierra de Zapalinamé del año 1998 al 2017, hubo un total de mil 769 hectáreas afectadas, las cuales sumadas al actual incendio sumaron dos mil 219 hectáreas siniestradas en total.

Desde el año 1998 a la fecha se han reforestado más de 700 árboles en la Sierra con un nivel de supervivencia que ha pasado de 5 por ciento al 84 por ciento.

La Sierra cuenta con un ecosistema que tiene la facultad de reforestarse por sí misma, al contar con una reproducción de plantas vía raíces, misma que se apoya de las condiciones de humedad natural.

Por otro lado la fauna afectada han sido los reptiles que son los más lentos para moverse, lagartos, así como pequeños mamíferos como ardillas. En este último incendio, hubo incluso avistamientos de una osa con su osezno en la colonia Santa Elena de Saltillo, así como de un Guajolote Silvestre en la entrada del Cañón de San Lorenzo.

La superficie forestal afectada, tras los incendios en la Sierra Zapalinamé ha sido diversa, por lo que el grado de recuperación variará de tres meses hasta 30 años.

Sergio Marines explicó que tras los incendios, hay aéreas que tienen la facultad de recuperarse en un periodo de 3 meses, no obstante, el arbolado puede durar hasta 30 años.

"Hay partes donde se quemó bosque de pino o encino que tardarán más tiempo de recuperación, no quiere decir que está muerto, sino que tenían cuatro metros de alto y va tener que empezar otra vez desde cero".

Explicó que para que exista vegetación, el periodo de tiempo es de un año, no obstante, para el crecimiento de los árboles se requieran hasta 30 años.

IMPUNES, GRAN CANTIDAD DE INCENDIOS EN 2017

Fue a mediados del 2017 que la Comisión Nacional Forestal (Conafor), informó que en la mitad del año sumaban 88 incendios registrados, de los cuales el 60 por ciento fue provocado por descuidos del hombre, no obstante, hasta ese momento no se había castigado a involucrados.

En esa ocasión el Departamento de protección Forestal, manifestó que debido a la dificultad para localizar a los responsables, no se habían emitido sanciones por este motivo, pues son los que provocan los incendios los primeros que huyen del lugar. Fue en ese año que la Conafor manifestó haber recibido amenazas de atentados de incendios en redes sociales, no obstante, no se dio con los responsables.

En el 2017 un total de 10 mil 220 hectáreas fueron consumadas en Coahuila, luego de verse afectadas por los incendios, los cuales en su mayoría se originaron en el municipio de Arteaga.

Los municipios de mayor afectación fueron Arteaga con 37 siniestros, Saltillo con 24, Ramos Arizpe con 23, Cuatro Ciénegas con 12, Múzquiz con 11.

Hasta el mes de febrero del 2018, se habían registrado 7 incendios con 112 hectáreas afectadas en Saltillo, Cuatro Ciénegas y Múzquiz.

INVOLUCRADOS EN LIBERTAD De las cinco personas que se vieron involucradas en el incendio ocurrido la semana pasada en la Sierra Zapalinamé, enfrentarán un proceso en libertad, mientras dos menores acreditaron la detención ilegal, por lo que fue cerrado su caso.

Los dos mayores de edad enfrentarán su proceso en libertad bajo la medida cautelar del brazalete electrónico por el delito de incendio forestal culposo.

Cabe destacar que uno más fue puesto en libertad por no presentar la mínima edad para ser imputable del delito.

Los imputados tienen prohibido acercarse a zonas forestales y salir del perímetro de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

La riqueza de la Sierra Zapalinamé

En la Sierra Zapalinamé hay comunidades vegetales que son objetos de conservación como el bosque de oyamel, de encino y la vegetación acuática, subacuática y raparía, los cuales son los más amenazados en la zona.

Además hay doce tipos de fauna y flora que se deben de proteger, entre las cuales hay especies en riesgo y algunas que sólo se han observado en la Sierra de Zapaliname.

Entre éstas se encuentran el Águila Real y el Oso Negro que está en peligro de extinción, además de lagartos que se consideran endémicos en otros estados y varias plantas como los palmitos.

Actualmente la Sierra cuenta con 13 pozos proveedores de agua, la mayoría cerca de la colonia Zaragoza y Morelos de Saltillo.

La Sierra de Zapalinamé cuenta con 7 tipos de vegetación desde pastizales, matorrales desérticos, montanos, bosques de encino y bosques de pino que es el más abundante con un 30 % de la superficie total de la zona.

Proyectos de prevención y conservación

Profauna es una asociación civil que opera desde 1998 y cuenta con 18 brigadistas de comunidades rurales con 16 años de entrenamiento.

En la actualidad la asociación se encarga de hacer capacitaciones de creación y manejo de áreas protegida.

Profauna recomienda no dejar basura en las áreas forestales, pues es combustible para la generación de incendios, además que explica que es ilegal prender fogatas en el bosque.

Reconoció que existe conciencia por parte de los ciudadanos, no obstante, hay quienes aún no cuentan con una cultura ambiental, pues cada dos meses se recolecta basura en la Sierra, la cual llega a pesar hasta 170 toneladas de basura.

"Esta basura va desde papel de baño, salas, perros muertos, escombro, pedazos de banquetas, partes de calle, partes de carros, entre otros", dijo.

Fue en este año que se terminó el proyecto quinquenal para la protección de la Sierra Zapalinamé que comprenderá del año 2018 al año 2022.

"Se tienen 32 proyectos que van desde conservación hasta la administración de la zona", dijo.

Añadió que por el momento se cuenta con un principal proyecto de conservación que es el sistema hidrológico superficial, el cual protege los procesos para que la Sierra Zapalinamé, siga siendo considerada una reserva de agua.

Conmoción. Fue el domingo 8 de abril cuando el incendio forestal conmocionó a saltillenses.

