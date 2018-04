Invitan a tener una mejor vida

EL SIGLO DE TORREóN

La tarde y noche del sábado en el Paseo Morelos se presentó por primera vez en la región el llamado "The Cube of Truth" o "Cubo de la Verdad" que promueven un grupo de personas de la corriente vegana, en su mayoría jóvenes a través del movimiento denominado Anonymous for the Voiceless.

Miguel Soria, uno de los miembros de dicha agrupación informó que esto es parte de un evento que se realiza a nivel internacional. Dicho movimiento es evolucionista y lo que se está promoviendo es el dejar de usar los productos animales para consumo y vestido en general, el por qué de ésto, porque no es necesario, desde una perspectiva vegana, señaló.

Dijo el entrevistado que este es el primer evento que realizan en la Laguna, luego de que recibieron la capacitación necesaria en la ciudad de Saltillo, "ahora hay más de 500 ciudades que llevan a cabo este movimiento que inició en el mes de abril de hace dos años en Australia, en México somos la ciudad número 18". En Torreón la agrupación cuenta con alrededor de 15 miembros y están abiertos a que más gente se les una ya que es un movimiento pacífico, en el que se promueve el no consumo de carne de ganado, pescado y pollo, así como su utilización en la confección de prendas de vestir.

El trabajo que se realiza es informativo y pacífico y solamente se tienen conversaciones con aquellas personas que desean tener más información acerca del estilo de vida que promovemos. Los jóvenes veganos realizaron una representación del llamado "Cubo de la Verdad" vistiendo de negro con las ya famosas máscaras del grupo de hackers Anonymous, donde exhibieron videos y carteles del maltrato animal a la población, que la tarde de ayer asistió al Paseo Morelos. Los interesados en registrarse en dicha agrupación o recibir información sobre el movimiento pueden hacerlos en la página de Facebook: Anonymous for the Voiceless Español.

Veganos. Hacen su presentación en el Paseo Morelos.

