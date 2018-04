Denuncia extorsión en hotel de Monclova

EL SIGLO DE TORREÓN

Por motivos laborales, "Jorge" se trasladó a Monclova el pasado 3 de abril y se hospedó en el hotel San Agustín. A las 2 de la mañana, le despertó personal del hotel para decirle que había un problema y que debía responder una llamada en el teléfono que le ofrecía.

El encargado fue quien le proporcionó el celular para que el empresario hablara y vía telefónica, una voz le indicó que eran miembros de un cártel que funcionaba en dicha ciudad y que estaban revisando quién estaba hospedado en ese hotel.

La voz en el teléfono le pidió datos generales, para quién laboraba, cuánto dinero traía consigo, tarjetas de crédito o débito que llevara, así como su número celular. Posteriormente, le marcó a su teléfono personal y le dijo que por ningún motivo fuera a colgar o podía ser secuestrado. Durante esta llamada, "Jorge" observó que otros huéspedes del hotel habían salido también de sus habitaciones y se encontraban hablando por teléfono en los pasillos, por lo que eran muchas personas en la misma situación. Arribó una patrulla de la policía municipal y entraron con armas largas.

"Le informé de esto a la persona con la que estaba hablando y me contestó que trabajaban para ellos. Posteriormente me informó que me iban a trasladar a un lugar seguro y por supuesto que, al darme cuenta de que iba a ser secuestrado, opté por salirme del hotel, subirme a mi auto y salir de Monclova". Todo esto sin perder la llamada que tenía con el supuesto comandante que le llamó. Cuando hubo recorrido 50 kilómetros de la carretera a Torreón, cortó la conversación y apagó su teléfono.

Integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública consideraron que es un tema delicado porque se extorsiona a la gente al dejarles entre "la espada y la pared", por lo que llamaron a la ciudadanía a estar atenta ante estas irregulares situaciones, y a la Fiscalía General del Estado a investigar.

Señalaron que se trata de una situación comprometedora, pues se involucra a los empleados del hotel, donde se paga por un servicio de seguridad, tranquilidad y descanso, aunque lo más probable es que la llamada sea originada en algún penal que ni siquiera está en Coahuila.

