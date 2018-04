Crece conmoción por periodistas asesinados

Los ánimos de América Latina se vieron sacudidos ayer por la tarde, cuando se confirmó la muerte de tres periodistas ecuatorianos secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Poco después de que el presidente Lenín Moreno informara sobre los fallecimientos de estos miembros del equipo del diario El Comercio, que inicialmente fueron secuestrados en la frontera con Colombia, las críticas internacionales no se hicieron esperar. En el marco del inicio de la Cumbre de las Américas, que recién inicia en Lima, gobiernos y organismos rechazaron los hechos y exigieron que la situación no quede impune. Más tarde, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó desde Perú que la Cruz Roja Internacional había sido autorizada para buscar los cuerpos. En su declaración añadió que no conoce "los detalles de dónde se realizó este crimen tan atroz".

Los captores del periodista Javier Ortega, 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, exigían un canje por tres presos y la rotura de un convenio antidrogas entre ambos países. Al informar sobre su muerte, el mandatario ecuatoriano dijo: "Más allá de los esfuerzos realizados hemos confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos... lo único que han querido es ganar tiempo". Moreno ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a la captura de alias "Guacho", líder del grupo disidente de las FARC que habría tomado cautivos a los comunicadores.

Ecuador y Colombia lanzaron una ofensiva militar con equipos de élite en la región fronteriza donde los comunicadores habían sido secuestrados el 26 de marzo cuando habían llegado a la zona fronteriza para obtener información periodística.

Tras darse a conocer las muertes, Santos dispuso el viaje a Ecuador del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; del comandante general de las Fuerzas Armadas, general Alberto Mejía, y del director de la policía, general Jorge Nieto, entre otros para coordinar acciones.

Mónica Mendoza, macro editora de El Comercio, dijo que "estamos desechos, hay gente que ha tenido que ir al dispensario médico por tranquilizantes, es muy duro, alternamos el trabajo con oraciones, minutos de silencio, canciones en honor de nuestros compañeros caídos".

Poco después, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que "no solo estos tres colegas sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América Latina, han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región".

El documento añadió que "en esta hora de luto y dolor, exigimos Justicia y Protección, así como el fin de la Impunidad, en nombre de los miles de periodistas que a diario arriesgan sus vidas para mantener al público informado".

Cientos de ecuatorianos recibieron en medio de gritos y llanto la noticia de la muerte mientras estaban concentrados frente al palacio de gobierno en el centro de Quito.

Decretan El régimen decretó: El régimen decretó: ⇒ Duelo nacional del 13 al 16 de abril en honor de los fallecidos. ⇒ Mientras la delegación de la guerrilla colombiana del ELN para los diálogos de paz con el gobierno colombiano, expresó solidaridad .

Víctimas. Un video cedido por RCN que muestra al equipo periodístico del diario El Comercio secuestrado en la frontera entre Colombia y Ecuador. El equipo del diario El Comercio estaba integrado por Javier Ortega (Cen.), el fotógrafo Paúl Rivas (Izq.) y el conductor Efraín Segarra (Der).

