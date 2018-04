Entendible, que obispos 'pacten' con el crimen: Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.-

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que es "entendible" que un obispo o un pastor de la Iglesia pacten con el crimen para tratar de calmar las cosas, porque el problema es que el Estado no está enfrentando a la delincuencia.

En entrevista al concluir su reunión con la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Margarita Zavala dijo que lo que no es justificable es que el Gobierno no intervenga y haya ausencia del Estado.

"Lo que no es justificable es que el Gobierno no intervenga y haya esa ausencia del Estado, además es entendible que un obispo o un pastor, o cualquier líder de organización social trate de calmar las cosas, el problema es el Estado que no enfrenta a la delincuencia", dijo.

Explicó que les dijo a los obispos de México que entendía perfectamente que frente a la debilidad o a la ausencia del estado es cuando los obispos intervienen, para tranquilidad de las familias, pero lo que no es justificable es que desde una candidatura presidencial, se hable de pactar con los criminales.

Reiteró que ella no dará ninguna amnistía, ni pactará con el crimen organizado. "Lo que no es justificable, es que desde el Estado o de una candidatura a la Presidencia, hablé de pactar con los criminales, eso les dije claramente que como candidata a la Presidencia y como Presidenta de la República, yo no daré amnistía ni pactaré con el crimen, sino que llevaré a los delincuentes ante la justicia", expresó.





