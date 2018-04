'No voy a defraudar a nadie', dice 'El Bronco'

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato presidencial independiente y ex priísta Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" le recomienda a Andrés Manuel López Obrador que "se tranquilice y desconecte el hígado del cerebro", si quiere ser el Presidente de todos los mexicanos.

"Según él me lleva 40 puntos de ventaja, ¿para qué se preocupa por mí?", dice el neoleonés en entrevista con EL UNIVERSAL.

El gobernador con licencia afirma que pese a estar en los últimos lugares de los candidatos presidenciales, va por los 60 millones de mexicanos que no han decidido su voto. Dice que sólo incumplió no gobernar los seis años en Nuevo León, pero hoy va hasta el final y no declinará, asegura.

El ex priísta afirma que el INE representa a los partidos políticos y por ello incomoda que él tenga la posibilidad de aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio.

"No les convengo como candidato, soy un aspirante incómodo, que tengo que afrontar siempre ese tipo de denuncias, pero nosotros no hicimos nada malo. La gente que aportó a mi campaña es honesta, imagínese gente que aportó 5 mil pesos y están yendo a su casa a preguntar de dónde sacó los 5 mil pesos", señala el ahora candidato.

No obstante, expone que debido a las calumnias de las que fue objeto, acudirá a la PGR a presentar una denuncia en contra del INE, para ver "quien me va a pagar lo que he gastado" en el proceso para llegar a la boleta.

Asegura que no se "bajará" de la contienda a pesar de no contar con los millones de pesos que tienen los "candidatos oficiales", como llama a Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT, PES), José Antonio Meade (PRI, PVEM y NA) y Ricardo Anaya (PAN, PRD y MC). Adelanta que su lucha no es por un puesto, lo que quiere, dice, es despertar a México y que los mexicanos "se quiten la pata del pescuezo".

—Sí, así estaba en Nuevo León, también me pusieron muchas trabas para poder registrarme como candidato, me llevaron al tribunal, éste decidió hasta el último momento que podía tener derecho al tope de campaña, imagínese. Es decir, estuve en la tablita en la campaña todo el tiempo.

—Hoy me ponen en esa misma circunstancia, evidentemente la ley ha sido muy injusta con los ciudadanos que queremos competir. Hoy los candidatos oficiales [de los partidos] van a tener casi 500 millones de pesos de topes de gastos de campaña; nosotros vamos a tener 42 millones de pesos y sólo de prerrogativa pública 7 millones y medio, a los candidatos les dan el total de las prerrogativas públicas. Esa es una gran disparidad; sin embargo, los mexicanos son inteligentes, tienen una precisión en ese sentido, entonces voy a trabajar enormemente, de manera veloz, utilizando la tecnología.

—No lo vamos a usar, tengo que recibirlo porque así lo dice la ley, pero lo vamos a regresar.

—Vamos a buscar un sistema de financiamiento, en el que está trabajando mi equipo en Monterrey, porque vamos a pedir colaboración de la gente que nos ayuda. No creo que podamos reunir los 42 millones de pesos, si para las firmas reunimos 19 millones de pesos y me traen en friega diciendo que lo hicimos mal, cuando fueron los ciudadanos, yo aporté 230 mil pesos y puedo aportar 3 millones de pesos que tengo de mi patrimonio para esto y no puedo, es imposible violar la ley en ese sentido.

—La empresa [de su propiedad] es privada y donó 230 mil pesos, ¿eso es un delito? Si estuviéramos hablando de millones que están agarrando los partidos y yo no veo que el INE los fiscalice. El INE son los partidos políticos y no les convengo como candidato, soy un aspirante incómodo, que tengo que afrontar siempre ese tipo de denuncias, pero nosotros no hicimos nada malo. La gente que aportó a mi campaña es honesta, imagínese gente que aportó 5 mil pesos y están yendo a su casa a preguntar de dónde sacó los 5 mil pesos.

— Ella puede decir lo que quiera, ella es la candidata de Felipe Calderón, para qué nos metemos en ese lío, yo le diría a Margarita que nos la llevemos bien, no tenemos que pelearnos, porque eso denosta la figura independiente, que haga su esfuerzo, que se ponga a jalar fuertemente y ojalá lo logre, pero que no se confronte, eso no es bueno; dejemos que los otros tres se peleen entre sí, hagamos nuestro mejor esfuerzo, yo convoco a Margarita [Zavala] a eso.

—Yo no le quito votos a nadie, si ellos no se sienten seguros de lo que tienen, pues quizá los van a perder, pero yo no se los voy a quitar ni a robar. Yo le digo: ‘¡Tranquilízate compadre, ponte a jalar!’. Según él me lleva 40 puntos de ventaja, ¿para qué se preocupa por mí? Se debe preocupar por hacer bien su trabajo, recuerden que si él es Presidente necesita a todos los mexicanos y no se tiene que pelear con nadie. Pero a Andrés Manuel le gana el hígado, debe desconectar el hígado del cerebro si quiere ser Presidente de este país. Yo voy con la gente que no ha decidido todavía votar, son 60 millones de mexicanos que no han decidido el sentido de su voto y eso me da una posibilidad… No debió haber hecho esos comentarios y si cree eso, que lo demuestre.

—Siempre en una competencia debes ir contra el primer lugar, mi estrategia es aspirar al primer lugar y no le estoy diciendo nada malo a él, simplemente dije: ‘Voy por el espacio que tienes’, él tiene que conservarlo, esa debe ser su estrategia, pero no soy su asesor de campaña. Lo que yo le sugiero a Andrés Manuel es que, si se siente inseguro, tiene que estar seguro, yo haré mi esfuerzo, él tiene millones de pesos, yo tengo cero, ¿para qué se preocupa?

—Los Tigres fueron campeones el año anterior, a lo mejor este año no y eso no implica que no sea un equipo poderoso, que competirá en la que sigue y pueda ser campeón. El América, una tradición en el futbol mexicano, no implica que si pierde y queda en el último va a denostar a su afición, eso no es importante. Lo que importa es la competencia y las circunstancias (…) yo haré mi esfuerzo y finalmente serán los mexicanos quienes decidan, el reto es importante, pero no me voy a sentir defraudado si los mexicanos no me dan su voto.

—Es un reto, a mí me gustan los retos, por eso soy 'El Bronco' y no me importa si logramos un voto o llegamos a la Presidencia de la República, lo que me interesa es despertar a México, me interesa que México reflexione. Hoy logré tener la voz de candidato para hablarle a los mexicanos y decirles: ‘¡Hey, despierta, quítate la pata del pescuezo, ve otras opciones!’ Si el mexicano quiere seguir por el mismo camino, yo hice mi esfuerzo, si no me dan la razón es porque no la tengo, pero para eso es la competencia.

—No lo haré, se los dije a ustedes, yo no soy palero de nadie. La decisión fue dejar la comodidad de ser gobernador de Nuevo León y competir en la adversidad, que no es sencillo y no voy a defraudar a nadie. Luché para estar en el proceso aún en contra del INE y de todas las amenazas.

—El INE te dice: ‘Te voy a denunciar y te voy a denunciar penalmente’; ‘Adelante joven, ¡dale!’, pero chica el que se raje’. El INE también tiene responsabilidad, ¿quién me va a pagar a mi todo lo que he gastado? Por la arbitrariedad de Benito Nacif y Ciro Murayama de estar denostando sin tener pruebas, ellos no son agentes del Ministerio Público, es algo [por lo] que yo voy también acudir a la PGR para ver quién me va a pagar lo que he gastado (…) Si alguien hizo trampa que lo digan, yo saqué 16 firmas en la aplicación, si el resto hizo [trampa] que lo prueben.

—Un sello humano, sensible, el sello de que soy capaz, que es hablar de los temas que México tiene como problema; el problema de México no es el Presidente, es la propia sociedad que nos hemos metido creyendo que él lo resuelve todo. Es una parte importante que tengo que hacer, aprovechando el tema de que hablemos de los problemas que México tiene.

—Una sola cosa no he cumplido, ¿me van a juzgar por eso? Les he pedido permiso. Si los ciudadanos de Nuevo León votan por mí o no votan por mí, tendré respeto a esa decisión, pero no puedo quedarme en la comodidad del gobierno (…) Soy el primer candidato nacido en Nuevo León a la Presidencia en la historia del estado, porque me atreví, rompí las reglas y porque hoy tengo la posibilidad de poner en alto a nuestro estado.





El candidato presidencial independiente y ex priísta Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" le recomienda a Andrés Manuel López Obrador que "se tranquilice y desconecte el hígado del cerebro", si quiere ser el Presidente de todos los mexicanos. (ARCHIVO)

Etiquetas: El Broncoindependienteselecciones 2018AMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...