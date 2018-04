En suspenso impugnaciones de asociaciones

EL SIGLO DE TORREÓN

A un mes de haberse rechazado la petición de doce asociaciones para convertirse en partidos políticos, los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila mantienen en suspenso su postura.

Tras recibir el rechazo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) las asociaciones recurrieron al Tribunal Electoral y promovieron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales.

Sin embargo, estas impugnaciones tienen un mes en la etapa de análisis.

Ayer, los magistrados sesionaron, pero resolvieron un juicio de protección de Derechos políticos para el aspirante a candidato independiente en Monclova, Miguel Ángel Reyna, así como el de la Asociación Sure Coahuila. Las dos impugnaciones fueron rechazadas. Aún no se ha agendado una nueva sesión del Tribunal.

En el caso del ciudadano Miguel Ángel Reyna él alegaba que se vulneró su derecho de audiencia en el IEC, ya que no consideró firmas que podrían darle el registro a la candidatura.

Los magistrados indicaron que, aunque se revoque el acuerdo del IEC no tendría efecto, ya que no cumplió con sus obligacion es financieras y eso es causal para no otorga la candidatura.

En el caso de Sure Coahuila también tuvieron problemas con notificaciones en materia de fiscalización, al igual que el caso anterior, los magistrados ratificaron la negativa del IEC.

