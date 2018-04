Analiza Senado Ley de Comunicación

El Senado recibió la minuta de la Cámara de Diputados que expide la Ley General de Comunicación Social, la cual se turnó a las comisiones de Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, para su análisis y eventual discusión.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN), informó este jueves al pleno de la Cámara Alta que recibieron la minuta el pasado 10 de abril.

El objeto de la Ley es establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El senador Humberto Fernández (PT) aseguró que la bancada PT-Morena no irá con el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, pues esta propuesta es una simulación para evadir una responsabilidad y no fortalece al Estado mexicano.

El legislador dijo que la posición de su fracción es no caer en una simulación y hacer una ley de propaganda útil, que no sea nada más una tapadera para evitar una responsabilidad. "Nosotros sí vamos a ver una Ley de Propaganda que limite la corrupción que hay en las compras de tiempos en los gobiernos y que los usos de la publicidad sean para fines públicos y no para promoción política".

Agencias

A detalle Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ⇒ El Congreso de la Unión tiene como plazo el 30 de abril para aprobar este marco legal. ⇒ Con la ley se busca regular el gasto en publicidad del gobierno federal. ⇒ PAN, PRD y PT buscarán cambios.

Minuta. El Senado recibió ayer la minuta de la Cámara de Diputados que expide la Ley de Comunicación Social.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...