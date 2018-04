El origen de noticias falsas

EN EL úLTIMO MES, VERIFICADO 2018 DETECTó PáGINAS WEB Y CUENTAS QUE COMPARTEN ESTA INFORMACIóN

A un mes de su lanzamiento, Verificado 2018 detectó páginas web y cuentas en redes sociales que son recurrentes en la publicación de noticias falsas sobre el proceso electoral. La lista incluye tanto a sitios en internet que simulan ser medios de comunicación, como cuentas en Facebook o Twitter que comparten el contenido tergiversado por terceros.

El poder de difusión que suman las cinco páginas con más contenido falso alcanza los 1.8 millones de seguidores. Algunas de éstas incluso pagan anuncios en Facebook y Google para publicitar noticias falsas y potenciar su impacto, como es el caso de El Mexicano Digital, que difunde contenido de los fakers Morena MX y de El cielo e infierno de AMLO.

Los medios recurrentes en difundir noticias falsas pueden publicar otras notas con información verdadera, lo que hace más complejo para sus seguidores distinguir entre ambas. Comparten algunas características: no citan fuentes, están construidas en plataformas de blogs con una misma estructura, no tienen una sección de contacto o de información sobre quién dirige el portal, utilizan mayúsculas y símbolos de exclamación en los títulos, así como adjetivos calificativos en artículos que suelen estar editorializados y a menudo no llevan la firma de su autor.

Por ejemplo, la web Argumento Político, cuyos textos son compartidos por decenas de personas en redes, ha llegado a publicar el mismo titular, "80 pesos de salario mínimo al día es demasiado para un mexicano", atribuido a cinco políticos distintos: Rosario Robles, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Manuel Velasco Coello.

Además de las páginas, existen decenas de grupos en redes sociales que divulgan estos contenidos falsos, multiplicando su efecto distorsionador.

Lo que Verificado 2018 ha detectado es que una de las cuentas en Facebook que comparte más contenido falso es Amor a México, que cuenta con 168 mil seguidores. Su nombre original era FCH Pasión por México (las iniciales del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa) y comenzó a difundir contenido el 21 de abril de 2016 a favor de ese político. Desde entonces, la mayoría de sus publicaciones fueron sobre él; pero en junio de 2017 el contenido comenzó a enfocarse en imágenes promocionales de la candidatura de Margarita Zavala, esposa del exmandatario.

Además de los contenidos de apoyo a Zavala, la cuenta también ha publicado decenas de videos, memes e incluso insultos contra otro candidato: Andrés Manuel López Obrador. Entre otras, compartió una imagen con información falsa en la que se afirma que la esposa del candidato, Beatriz Gutiérrez Müller, "es nieta del general Heinrich Müller de la División de la SS y Criminal de Guerra Nazi, conocido como 'Gestapo Müller'". El montaje consiguió 12 mil 782 reacciones.

Estos son los cinco sitios que Verificado 2018 ha detectado como principales generadores y divulgadores de información falsa:

Nación Unida: 533 mil 834 seguidores

Diario de Oaxaca: 509 mil 657 seguidores

Pejendejadas: 383 mil 062 seguidores

Argumento político: 195 mil 189 seguidores

Amor a México: 169 mil 311 seguidores

