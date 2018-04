Durante renegociación de TLCAN empresas no irán a México: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy durante un encuentro con empresarios y legisladores que "mientras dure la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), ninguna empresa se va a llevar una inversión de mil millones a México, ninguna empresa moverá una planta a México", aunque no especificó a qué empresas se refería.

Durante el mismo mensaje, Trump acusó que "las noticias mentirosas dicen que estoy presionando" por llegar a un acuerdo con el TLCAN con México y Canadá, pero aseguró que "no tengo por delante ningún cronograma, no tengo prisa. La renegociación puede tomar semanas o meses, a mí no me importa".

El mandatario volvió a decir que México "ha estado estrangulando a nuestra industria automotriz. Nuestras mejores plantas se han estado yendo a México, lo mismo ocurre con el sector agrícola, pero nos vamos a ocupar de que todo esté muy bien".





