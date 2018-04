Detención de migrantes genera xenofobia en PN

RENÉ ARELLANO

La detención de tres centroamericanos indocumentados en la zona Centro de Piedras Negras, por elementos de la Policía Preventiva municipal, es una acción que violenta los Derechos Humanos de los migrantes y una acción que no le compete a dicha corporación policíaca, además de genera xenofobia hacia dicho grupo vulnerable; consideró el padre José Guadalupe Valdez Alvarado, asesor de la casa del migrante Frontera Digna.

"El hecho de ver que una persona puede ser un migrante y por eso detenerlo, se está convirtiendo en un delito en contra de sus derechos y una xenofobia contra los migrantes. A tal grado de que, legalmente, el único que puede detener a una persona indocumentada es el Instituto Nacional de Migración, los demás están lesionando Derechos Humanos", refirió Valdez Alvarado respecto a la última acción realizada por los policías municipales.

El asesor de la casa del migrante Frontera Digna en Piedras Negras, refirió tener conocimiento de la detención de los indocumentados centroamericanos, pues se realizó cerca del Santuario de Guadalupe; es decir, en las inmediaciones de la zona Centro de la ciudad.

"Al ratito se va a convertir, en que cualquier corporación tiene derecho a detener a cualquier persona porque tiene cara de migrante y tener cara de migrante no es ningún delito", refirió el sacerdote, quien se ha dedicado a la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes.

También fue muy enfático en manifestar que en caso de que un migrante comete un delito, entonces, deberá pagar por ello; pero recordó que: "no por ser migrante ya es un delincuente; esto es, lo que están haciendo este tipo de corporaciones, lesionando los Derechos Humanos".

Recordó que ninguna corporación policíaca puede detener a los migrantes, dicha función le compete únicamente al Instituto Nacional de Migración. Por lo que refirió que cada corporación tiene su función específica y, por lo tanto, deben hacer lo correspondiente.

Cabe hacer mención que los migrantes indocumentados centroamericanos fueron detenidos, llevados a las celdas del edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras y posteriormente le fue comunicado al Instituto Nacional de Migración para que pasaran por ellos.

"Si una corporación policíaca sospecha de algo y no comprueba, no tiene el derecho a detener a nadie. No porque una persona trae una mochila es un delincuente; porque entonces la policía se va a poner enfrente de una de las universidades y va a apresar a todos los que traigan mochila", dijo el padre Pepe Valdés, como también se le conoce.

Caso. La detención de tres centroamericanos indocumentados se hizo en la zona Centro de Piedras Negras.

