Crece la tensión en Siria

La tensión aumenta en torno a Siria. Estados Unidos se encuentra planeando cómo responder al presunto ataque químico en la localidad de Duma, Siria. "Todas las opciones están sobre la mesa", reitera una y otra vez la Casa Blanca, aunque todo apunta que será un ataque militar con misiles.

Al menos así lo insinuó el presidente de EU, Donald Trump, quien, a través de Twitter, alertó de que los misiles "estarán llegando" a Siria, en un mensaje que sirvió para desafiar no sólo al régimen del mandatario Bashar al-Assad sino también a Rusia con una amenaza directa.

"¡Prepárate, Rusia, porque [los misiles] estarán llegando bonitos, nuevos e inteligentes!", tuiteó el presidente, en respuesta a informaciones que apuntaba que funcionarios rusos dijeron que cualquier misil estadounidense dirigido a Siria sería abatido por las fuerzas rusas.

La impulsividad de Trump no sólo pareció que hacía saltar por los aires la teoría de "no telegrafiar" movimientos militares, algo que intentó contrarrestar la Casa Blanca recordando que no se delimitó horario para la acción, sino que agarró a gran parte de su gabinete por sorpresa.

El Pentágono, que confesó que todavía está recopilando información sobre el suceso en Duma, aseguró tener "preparado" todo un abanico de opciones para una acción militar.

Este miércoles, los altos mandos del Ejército se reunieron con el presidente para analizar la situación.

El anuncio de Trump también fue una sorpresa para sus aliados, que no esperaban que el presidente de EU diera un paso adelante en las redes sociales.

Francia y Arabia Saudita ya se han mostrado de acuerdo con buscar una respuesta conjunta. En Reino Unido, la primera ministra Theresa May convocó una reunión de gabinete urgente para el jueves, horas después de reconocer que todos los indicios apuntan que el régimen sirio está detrás del presunto ataque químico del sábado pasado en Duma.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que "las decisiones finales no se han tomado. Todas las opciones permanecen sobre la mesa", sin descartar otras que no sean la salida militar.

El gobierno sirio anunció que está desalojando sus bases aéreas, y los aviones evitan sobrevolar la zona para evitar encontrarse con un misil inesperado.

La tensión entre Washington y Moscú está más elevada que nunca, "a niveles no vistos ni durante la Guerra Fría", dijo Trump.

Siria puede servir de terreno militar para el enfrentamiento entre las dos potencias.

Rusia, por su parte, niega que un ataque químico haya tenido lugar en Siria y considera que todo ha sido un montaje de occidente.

Ante el desafío lanzado por Trump en Twitter, el Kremlin respondió que no participará en su "tuito-diplomacia". El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a que impere el sentido común.

