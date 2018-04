¿Medios dan por hecho el triunfo de AMLO?

OMAR GONZáLEZ

En una nota falsa se afirma que "la prensa internacional" considera "inalcanzable" a Andrés Manuel López Obrador y da por hecho su triunfo en la elección del próximo 1 de julio.

De acuerdo al texto, la afirmación se sustenta en las publicaciones de medios internacionales como: The New York Times, The Financial Times, El País, The Economist, Bloomberg, la Agencia Francesa de Noticias y Newsweek.

La información, publicada el 10 de abril en el portal Argumento Político, fue retomada por diversas páginas de Facebook y suma hasta el momento más de tres mil interacciones.

Verificado 2018 revisó las notas sobre las elecciones de todos los medios mencionados y concluyó que sólo han reportado los resultados de encuestas, pero en ningún momento calificaron la ventaja de López Obrador como inalcanzable.

The Economist, por ejemplo, publicó una nota el 24 de febrero de 2018 en donde sólo se menciona que diversas encuestas muestran a AMLO como el candidato puntero y a Ricardo Anaya como el candidato con mayores posibilidades de vencerlo. Sin embargo, no se afirma que ya esté definida la elección.

Lo mismo ocurrió con el New York Times en uno de sus recientes artículos y El Financial Times, que publicó una nota el 22 de marzo en la que utiliza como fuente una encuesta publicada por El Financiero que muestra a López Obrador como el puntero con 42% de las preferencias, a Meade con 24% y a Anaya con 23%. Tampoco estos medios hablaron de una "ventaja inalcanzable". Lo único que se afirma es que AMLO no está completamente seguro, pero se ve "difícil de vencer".

El País publicó los resultados de un modelo estadístico, el cual analiza la combinación de resultados de diferentes encuestas para obtener una tendencia más clara sobre las preferencias electorales. Este tipo de métodos comenzaron a cobrar fuerza después de brindar mayor probabilidad de triunfo a Donald Trump de ganar las elecciones de Estados Unidos, aún cuando la mayoría de las encuestas daban por ganadora a Hillary Clinton.

El País sostiene que, de acuerdo con su modelo, AMLO tiene 79% de probabilidad de resultar el triunfador de la elección.

Ninguno de los medios que menciona esta noticia ha publicado que López Obrador está "inalcanzable" o ha dado por hecho su triunfo.

Verificado 2018 detectó que no es la primera vez que el portal de Argumento Político ha publicado notas falsas, como es el caso de una supuesta declaración de Ochoa Reza sobre el salario rosa. Existe otro portal con el mismo nombre pero diferente dominio, que también publica noticias falsas.

