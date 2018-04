Tribunal, por encima de caprichos e intereses: 'Bronco'

CIUDAD DE MÉXICO

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", candidato por la vía independiente Presidencia, aseguró que no está enojado con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por haberle negado el registro, y que "colgarse la banda presidencial", no es importante.

A través de un video que circula en redes sociales, mismo del que el candidato adelantó su publicación anoche, se le escucha decir que "esto va más allá de una campaña política o una victoria electoral, no estoy aquí para ponerme la banda presidencial, eso no me importa".

Sobre el fallo a su favor que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que fue justo y ocurrió "gracias a Dios", a sus seguidores y a la ley.

"El Trife nos confirmó lo que ya sabíamos, que el árbitro se precipitó al sacarnos la tarjeta roja, pero ¿saben una cosa? contrario a estar enojado o resentido con los consejeros del INE, porque hicieron más injusta la competencia, hoy me siento contento, porque tenemos un Tribunal Electoral que está por encima de los caprichos y los intereses de los partidos políticos", dijo.

Advirtió también que con su frase "despertar al México bronco" no se refería a hacer lo que Andrés Manuel López Obrador en 2006, con el histórico plantón en Paseo de la Reforma, cuando acusó de que las primeras elecciones en las que participó como candidato, fueron un fraude.

"Por eso nunca debemos mandar al diablo a las instituciones, y aunque toda esta injusticia me dolía, jamás pensé en convocar a la gente a tomar calles para generar caos, como lo hizo 'ya saben quién' cuando lo mandaron a 'ya saben donde', ése no es el México bronco que quiero despertar", aclaró.

En su cuenta de Twitter, el gobernador con licencia de Nuevo León, escribió que "el sistema desde el inicio nos la jugó mal, pero en base a la ley demostramos que teníamos la razón. Hoy tenemos 80 días para darle la vuelta a la historia, ustedes deciden: ¿Son broncos o mansitos?".





