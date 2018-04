Advierte Trump a Rusia de ataque con misiles contra Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy a Rusia de que se prepare para una actuación con misiles contra Siria, en represalia por el supuesto ataque químico perpetrado el sábado pasado por el régimen de Bagdad en la ciudad siria de Duma.

"Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate Rusia, porque van a ir, bonitos, nuevos e "inteligentes!", amenaza Trump en su cuenta en Twitter.

Trump afirma que Rusia no debería asociarse "con un animal que mata con gas a su gente y disfruta!", en referencia al presidente sirio, Bachar Al Asad.

El presidente agregó que la relación con Rusia "es ahora peor de lo que ha sido nunca, y eso incluye la Guerra Fría".

"No hay razón para esto. Rusia necesita nuestra ayuda para su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. ¿Detener la carrera armamentista?", precisa.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?