Pide AMLO al TEPJF darle oportunidad a 'Marichuy'

JEREZ, ZAC.-

JEREZ, ZAC







COMENTAR

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, sostuvo que la decisión del Tribunal Electoral para darle la candidatura a Jaime Rodríguez Calderón, alias "El Bronco", es una mancha más al tigre y acusó al PRI y PAN de ser cómplices por haber nombrado a los magistrados.

En entrevista a medios tras firmar un acuerdo por el campo con más de un centenar de organizaciones campesinas, el tabasqueño dijo que el tribunal tomó una decisión controvertida, "muy contraria a la limpieza que debe haber en los procesos electorales".

Aún con la definición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que "El Bronco" sea candidato independiente, López Obrador aclaró que ningún órgano electoral va a decidir la elección, pues serán los ciudadanos que salgan a votar. Y confío en ganar con una ventaja de hasta 15 millones de votos.

"No es posible ya revertir resultados porque estamos muy arriba, vamos a ganar por alrededor de 12 o 15 millones de votos de ventaja, entonces no se va a decidir en el INE, ni en el Tribunal, por eso, estoy bien y de buenas", expresó.

El candidato presidencial por la coalición Morena-PES-PT calificó a todos los candidatos como lo mismo, "nada más hay una candidatura verdaderamente independiente, es la nuestra".

Ahora, pidió al tribunal darle oportunidad a los demás candidatos como María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy".

"Ya tomó esa decisión el tribunal, yo he opinado que deberían de darle oportunidad a todos de participar para que se cumpliera el principio constitucional de que los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Hay otros que no pudieron reunir las firmas, sobre todo, la señora "Marichuy" que representa a las mujeres indígenas, deberían de considerar todo eso y que no se excluya a nadie", indicó.

Señaló al PRI y PAN de tener amnesia porque los señaló de ser los responsables de nombrar a los magistrados del TEPJF.

"Desde luego hay polémica porque se entrega este registro al gobernador de Nuevo León, luego de que se demuestra que hubo falsificación de firmas pero no hay que olvidar que a veces los del PRIAN padecen de amnesia, los conservadores fueron quienes nombrar a los magistrados del tribunal: cuatro fueron nombrados por el PRI y tres por el PAN.

"Nombraron e impusieron a esos magistrados que diga el candidato del PAN si no tuvo que ver en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Electoral porque seguramente van a salir a declarar de que fue una grave violación a los derechos ciudadano, claro que sí, pero ellos son cómplices, me refiero a los del PAN", expresó.





Pidió al tribunal darle oportunidad a los demás candidatos como María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy". (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOlopez obradorelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...