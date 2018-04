'Exsecretario del PRI se queda en Chihuahua'

CHIHUAHUA, CHIH

CHIHUAHUA, CHIH







COMENTAR

El exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no será trasladado a la capital del país a pesar de la resolución de un Tribunal Colegiado que ordenó que así fuera, aseguró el gobernador Javier Corral Jurado, quien de nuevo manifestó que el gobierno federal pretende proteger al exdirigente partidista acusado del desvío de 254 millones de pesos a campañas políticas.

El mandatario dijo que Gutiérrez tiene otros procesos penales en curso dentro del fuero común, por lo que permanecerá recluido en un penal estatal hasta que se desahoguen tales causas.

"El equipo de fiscales de la Operación Justicia para Chihuahua explicaron que el Poder Judicial del Estado respondió al Tribunal Colegiado que ponen a disposición todo el expediente y el proceso y que el juez federal tendrá también a su disposición a los imputados, pero no entregarán a los detenidos, toda vez que enfrentan otros procesos de carácter local por los que deben responder", señaló en referencia a la instrucción de trasladar a la CDMX tanto al ex dirigente como a dos ex funcionarios de Cesar Duarte acusados de ser copartícipes en los mismos desvíos.

"A ver qué maniobra hacen ahora para tratar de llevárselo a como dé lugar, porque eso es lo que quieren, llevárselo a como dé lugar, que él no esté en prisión aquí en Chihuahua. Los expedientes no se están radicando con jueces federales en Chihuahua, sino en la Ciudad de México y el Estado de México... Al ser un asunto entre federación y estado, se suponía que debió resolverse en tribunales donde se lleva la causa, pero se apresuraron en la Ciudad de México y en un solo día sacaron el asunto", advirtió el mandatario estatal.

Corral, además reveló que el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, solicitó tres amparos relacionados con las empresas de las que presuntamente se valió el imputado Gutiérrez para desviar los recursos en Chihuahua.

Coincidentemente, dijo, se trata de los tres casos que no han sido integrados a las solicitudes de extradición en contra del exgobernador César Duarte y que a través de esos amparos, lo que hace Beltrones es retardarlos en la PGR, a pesar de que no ha sido señalado ni en esos ni en ninguno de los casos en las investigaciones que se siguen en Chihuahua.





Aclara. Javier Corral aseguró que Alejandro Gutiérrez tienen otros procesos penales en Chihuahua. (ARCHIVO)

Etiquetas: ChihuahuaSHCPdesvios prialejandro gutierrez JAVIER CORRAL

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...