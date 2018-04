Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas, se deslinda de MC

MORELIA, MICH

El fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, se deslindó públicamente de Movimiento Ciudadano, luego de que el dirigente nacional Dante Delgado Rannauro, le incumpliera con el compromiso de darle la primera posición de las diputaciones federales de la Quinta Circunscripción.

Quien fuera comandante de las autodefensas que buscaron combatir al cartel de "Los Caballeros Templarios, reveló que a pesar de que confió en el compromiso de Dante Delgado, acordado desde el 2015", éste no cumplió.

Mora Chávez explicó que, de último momento, Movimiento Ciudadano le ofreció la tercera posición en la lista de plurinominales, por lo que tomó la decisión de rechazarla.

"Les dije que así yo no participaba porque Dante Delgado me había prometido la pluri uno; vi que jugaron conmigo y opté por retirarme. Yo ya no tengo nada que ver con Movimiento Ciudadano", reiteró.

El ex líder de la lucha civil armada en la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista, aclaró que su intención de llegar a una curul no era un deseo personal, sino de servir a la ciudadanía, para un bien común.

"Yo la deseaba para servir como ejemplo a los políticos que siempre nos están mintiendo a todos los mexicanos. Nos dicen que van a trabajar para nosotros y al final ya ni se acuerdan de nosotros; esa es la vida de los políticos: mentir y engañar a los demás", dijo.

Hipólito Mora, también productor de limón en la región de Tierra Caliente, reconoció que el hecho de que le incumplieran con el compromiso pactado le dolió, pero también, expuso, que lo tomó como un aprendizaje de que "no cualquiera sostiene lo que habla".

"Y no estoy molesto; no soy ambicioso; no tenía planes de ser diputado para bien personal; yo quería ocupar algún puesto público nada más para trabajar en un bien común; para demostrarle a los políticos para quién se debe trabajar", reiteró.

Sí. Los de Morena me estaban invitando. Tuve tres o cuatro citas con personas de Morena, entrevistas, y a mí no me gusta rajarme de lo que hablo; por eso les dije que no, que yo ya tenía un compromiso con Movimiento Ciudadano, pero desgraciadamente las cosas no salieron como estaba platicado y pues hay que aguantar y seguir adelante.

No. Yo soy de las personas que siempre ha luchado; que siempre, a pesar de que me tropiezo me levanto, y que nunca me gusta quedarme con los brazos cruzados, y si llega a haber otra oportunidad en otro partido, alguna oferta, yo con gusto participo, pero repito, para servir a los demás, no para servirme yo.

Estoy completamente seguro que hubiera sido un dolor de cabeza para los demás diputados. Les hubiera dado muchos problemas, porque tienen muchas leyes que nada más benefician a los políticos, que nada más benefician a los partidos políticos, pero a la sociedad casi no y tendría que luchar y luchar para cambiar muchas cosas que no sirven para nada y las leyes que han hecho diputados y senadores.





