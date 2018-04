AMLO mantiene ventaja

MARGARITA ZAVALA, LA ÚNICA INDEPENDIENTE EN LA CONTIENDA, RECIBIÓ 5% DE MENCIONES

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador se coloca a la cabeza de la intención de voto, con 42% de la preferencia efectiva, está casi 11 puntos arriba de su más cercano contendiente, de acuerdo con una encuesta de El Universal/Berumen y Asociados, levantada entre el 3 y el 5 de abril pasados.

El segundo lugar lo ocupa Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC, con 31.1%; mientras que José Antonio Meade, del PRI-PVEM-NA, se ubica en tercer sitio con 21.9%. A su vez, Margarita Zavala, la única candidata independiente en la contienda, recibió 5% de menciones. Todos estos datos, con base en preferencia efectiva, es decir, sin incluir las respuestas de quienes no saben por quién votarán (8.6%) o que mencionaron una opción que no se encontrará en la boleta en los comicios próximos (8.8%).

La percepción de la gente es que López Obrador va arriba (42.7%), pero ubican con las mismas posibilidades de triunfo a Anaya y a Meade, con 20.5% y 21.1%, respectivamente.

Dado que los encuestados respondieron a la preferencia electoral con una boleta simulada, pudo determinarse qué partido le generaría más o menos votos a cada candidato dentro de su coalición. Llama la atención el caso de López Obrador, cuyo partido, Morena, le aporta "sólo" 65.1% de las menciones, mientras el Partido del Trabajo (PT) le da 32.4%, es decir, una de cada tres respuestas favorables al tabasqueño proviene del PT. El Partido Encuentro Social (PES) le genera 2.5%. Los datos son menos sorprendentes en los casos de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, para quienes el PAN (81.9%) y el PRI (92.4%) les aportan la mayoría de sus menciones.

También se preguntó a los encuestados cuál sería su segunda opción, en caso de que no votaran por la candidata o candidato preferido. Un 18.1% respondió Ricardo Anaya; 16.5% dijo Andrés Manuel López Obrador, y 10.2% señaló a José Antonio Meade. Resulta interesante que, pese a tener sólo 5% de preferencia efectiva, Margarita Zavala es la segunda opción para 9.7% de las personas consultadas. Sin embargo, casi la mitad de la gente, 45.5% no supo o no quiso ofrecer una alternativa a su elección principal: 28.7% respondió que "otro" candidato o "ninguno" se ganaría su voto; 16.8% dijo que no sabría escoger entre las opciones o no respondió.

Ante la pregunta: "¿Por cuál candidato nunca votaría para Presidente de la República?", Meade tuvo 40.2% de las respuestas; López Obrador 21.3%; Anaya 14.7%, y Margarita Zavala 7.9%. Cuando se trata del rechazo, pero sólo a los partidos, la distancia es aún mayor entre el PRI y los demás: 49.3% de la gente cree que el peor partido político es el PRI, le siguen PAN con 9.5% y Morena con 9.3%. El PRD obtuvo 6.7% de las menciones.

Paradójicamente, quizá explicado por la cantidad de gobiernos federales y locales que ha tenido, el PRI es el que obtiene mayor porcentaje de respuestas al preguntar a los encuestados cuál partido político es el que ha promovido leyes o programas que han beneficiado a sus familias. Pese a lo anterior, 47% de las personas dice que nunca votaría por el PRI para Presidente de la República. Sólo 11.8% responde lo mismo hacia Morena, y 9.3% acerca del PAN. El PRD tiene 6.7% de menciones.

La identificación partidista aparece muy pareja entre las distintas organizaciones políticas. 21.7% dice tener una mayor afinidad con Morena, el partido más joven entre las opciones consultadas. Un 20.9% responde que el Partido Acción Nacional es su preferido, y pese al rechazo que genera, 19.6% de las personas dice sentirse identificada con el PRI. Muy abajo de esos primeros tres aparece el PRD, con 4.5%. La respuesta "otros partidos" obtuvo 7.7%; sin embargo, los encuestados que se manifiestan ajenos a los partidos políticos ganan a los demás: 22.2% no siente proclividad hacia ninguna de las opciones existentes en la boleta.

METODOLOGÍA: Estudio realizado a hombres y mujeres de 18 años y más, residentes en el país, que cuentan con credencial de elector vigente al momento de realizar el trabajo de campo. Muestra de mil 836 viviendas particulares habitadas. Número de entrevistas obtenido: mil 256 entrevistas completas. El porcentaje de no-respuesta a nivel de vivienda fue de 31.7%, y una vez que se logró contactar a una persona en la vivienda para realizar la entrevista, el porcentaje de no-respuesta fue de 4.3%. Fecha de levantamiento. Del 3 al 5 de abril de 2018.

