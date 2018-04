Gobernador de Puebla busca legalizar uso de gas pimienta

El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, presentó una propuesta de reforma al Código Penal para legalizar el uso del gas pimienta y armas o instrumentos electrónicos como mecanismo de autodefensa.

La reforma al artículo 179 del Código Penal fue presentada en el Congreso estatal, tras las polémicas declaraciones del titular de la SSP de la ciudad de Puebla, Manuel Alonso, de que las mujeres serían detenidas en caso de portar gas pimienta como herramientas de autodefensa. La propuesta fija que será legal el uso de armas o instrumentos electrónicos, siempre que su uso no provoque perder el conocimiento o arriesgue la vida de la persona. Sin embargo, no se especifica cuánto es el voltaje permitido en un arma electrónica, para evitar que la persona muera o pierda el conocimiento y en el caso del gas se permitirán rociadores que no superen los 150 gramos.

Archivo

Opción. Antonio Gali presentó la propuesta de reforma.

