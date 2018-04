Esperaré resultados del INE: López Obrador

GUADALAJARA, JAL.-

GUADALAJARA, JAL







COMENTAR

De gira por Jalisco, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que no se declarará vencedor de inmediato el primero de julio, sino que esperará los resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras un evento en la plaza principal donde estuvo acompañado por Antonio Pérez Garibay (padre del piloto mexicano Checo Pérez), candidato a senador y del ex panista José María Martínez también senador, el tabasqueño dijo a la prensa que da un voto de confianza para las instituciones electorales para que no haya fraude en los comicios, ni un posible conflicto post electoral.

"No (me declararé ganador inmediatamente), yo voy a esperar porque estoy seguro de que ahora el Presidente del INE (Lorenzo Córdova), él va a salir a dar a conocer los resultados y nos van a favorecer. Estoy seguro de eso.

"Es un voto de confianza porque se trata de algo muy importante el que se respete la voluntad de los ciudadanos, que se respete el voto de los ciudadanos", expresó.

No (me declararé ganador inmediatamente), yo voy a esperar porque estoy seguro de que ahora el Presidente del INE (Lorenzo Córdova), él va a salir a dar a conocer los resultados y nos van a favorecer. Estoy seguro de eso"— Andrés Manuel López Obrador

El abanderado de la coalición Morena-PES-PT, pidió al presidente del INE, Lorenzo Córdova, tan luego tenga la información de los resultados de la elección presidencial, los dé a conocer a todos los mexicanos.

También confió en que sostenga el compromiso que hizo el Presidente Enrique Peña Nieto para no incluir en la elección federal.

"Creo que se sostiene el compromiso que hizo para que él nos entregué, si así lo decide el pueblo de México, la banda presidencial y que sea un acto democrático, histórico", sostuvo.

Exigió que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral y de esta manera haya una transición pacífica sin sobresaltos, sin lucha post electoral y que sea para bien del pueblo y la nación.

López Obrador reiteró al expresidente Vicente Fox que se vaya preparando psicológicamente para no recibir la pensión como ex mandatario, y también le cerrará la llave al presupuesto federal que reciben fundaciones como el Centro Fox y Vamos México, dirigidos por el ex mandatario.

"Le pediría (a Fox) que vaya preparándose psicológicamente y también decirle que no van a haber abusos de poder, ya no se va a entregar dinero del presupuesto a fundaciones que supuestamente se dedican a la capacitación, a la formación política, ya eso no va a existir. Esos apoyos desmedidos no se van a dar a estas organizaciones privadas", anticipó.





López Obrador da voto de confianza al INE. (NOTIMEX)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...