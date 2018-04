Seguridad, tema prioritario en la frontera norte, dice Zavala

TIJUANA, BC.-

La candidata independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala, prometió que, de ganar la elección el próximo 1 de julio, el tema de seguridad y la oferta de mejores servicios serán prioridad en la frontera norte del país.

Durante el conversatorio que ofreció hoy en Tijuana, destacó que es pertinente que retorne la seguridad que hace años se tuvo y que de estar entre los primeros lugares de inseguridad, se redujo al mínimo.

Invitada por Tijuana Innovadora, la candidata independiente contestó un total de 10 preguntas elaboradas por personajes de esta frontera en el foro "Reflexión México, escucha decide", y una de ellas tenía que ver con el tema de la inseguridad.

“De entrada quiero decirles que para mí la seguridad es uno de los temas más importantes que tiene que enfrentar un gobierno” y luego de señalar los miedos de los ciudadanos, dijo que “sólo tiene al Estado mexicano para que lo defienda, no tiene a nadie más”.

Por esa razón, “mi primer spot, se refirió a seguridad, y ¿qué es lo que estoy planteando? Primero vamos a profesionalizar la policía”, y, al fortalecer a la Policía Federal, en cascada también se fortalecerán las policías estatales y municipales.

En segundo término, dijo, “vamos a buscar la mejor tecnología para ampliar la capacidad de análisis, de investigación, de inteligencia del Estado mexicano”.

Como un tercer punto, anotó que es necesario impulsar reformas en el Poder Judicial, “tenemos que revisar el actual sistema de justicia, para ver qué es lo que se debe reformar, para “que el que la haga la pague”.

Esas reformas permitirán, dijo Zavala, “ponerle un alto a la impunidad, porque no hay Estado de Derecho si hay impunidad, porque no hay Estado de Derecho, si no hay aplicación de la ley”.

Asimismo, y en el tema de seguridad, señaló que su intención es poner “los feminicidios, la desaparición de los niños y la de los adolescentes y jóvenes, como una prioridad nacional”.

Por lo demás, la candidata independiente consideró que por su experiencia “de mis adversarios, por las razones que quieran, soy la que más conoce de seguridad”.

Al hablar de infraestructura y de servicios, dijo que esta será la manera de regresar lo que los mexicanos de la frontera norte pagan en impuestos, al mismo tiempo que descartó que entre sus propuestas incluya la reducción del Impuest al Valor Agregado (IVA) en esta región.

Para combatir la desigualdad social y la pobreza, manifestó, se debe impulsar un crecimiento económico basado en la persona humana.

En términos de mejorar los ingresos a las familias, dijo, se eliminará el Impuesto Sobre la Renta para quienes tienen ingresos de menos de 15 mil pesos al mes, pero reconoció que esta no es una propuesta propia, sino de otros organismos, pero ella la retoma.





