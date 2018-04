Fotógrafo vinculado a 'Los Cuinis' trabajaba con el 'Canelo'

CIUDAD DE MÉXICO

Miguel José Leone Martínez, el fotógrafo sancionado por el Departamento del Tesoro por ayudar a dirigir una red de prostitución internacional asociada con la organización criminal “Los Cuinis”, presume en sus redes sociales que trabaja con el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

En su cuenta de Instagram, el fotógrafo venezolano-italiano escribió un amplío mensaje el pasado 25 de marzo sobre su “familia adoptiva”, haciendo referencia al equipo del “Canelo” Álvarez:

“Saúl, un gran ser humano que no ostenta de humildad porque ostentarla es carecer de ella, y lo que por antonomasia se posee no se ostenta. Su camino es siempre hacia adelante como él dice, porque otro no conoce”, escribió el pasado 25 de marzo para acompañar una fotografía en la que aparece el boxeador.

También ha compartido diversas fotos con el boxeador fuera del ring. Por ejemplo, publicó una con el “Canelo” abordo de un avión el pasado 1 de octubre.

Mientras en otra instantánea de septiembre del año pasado donde aparecen Leone Martínez y Saúl Álvarez, el fotógrafo escribió: “Time to training with the champion #1 #teamcanelo y vámonos. En algún lugar mágico hahahaa”.

El Departamento del Tesoro informó que “Miguel Leone, que pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional en nombre de Los Cuinis”.

Detalló que las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el líder de “Los Cuinis”, Abigael González Valencia, en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después.

El Departamento del Tesoro informó que “Miguel Leone, que pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional en nombre de Los Cuinis”. (TWITTER)

