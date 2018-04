Tropa tensa relación con EU

CIUDAD DE MÉXICO.-

PRESIDENTE DE MÉXICO RESPONDE A DONALD TRUMP POR ENVÍO DE SOLDADOS DE GUARDIA NACIONAL A LA FRONTERA

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México ordenado por el presidente de Estados Unidos ha puesto en un punto crítico de tensión la relación de ambos países en plena campaña electoral y en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respondió ayer en un mensaje en video difundido en redes sociales a su homólogo estadounidense Donald Trump en un tono directo que no había usado hasta el momento.

"Presidente Trump: si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre (estamos) dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo", dijo Peña Nieto.

Pero también le pidió no reflejar en la relación con México sus reveses en el plano de la política interior. "Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones", expuso.

Aseguró que su gobierno sólo actuará "en función del interés de los mexicanos", y citó una frase del presidente estadounidense John F. Kennedy: "No tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo".

Dijo que "estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo", y agregó que a todos los mexicanos los une "la certeza de que nada, ni nadie está por encima de la dignidad de México".

Peña Nieto también se refirió al pronunciamiento que hizo el Senado el miércoles contra el anuncio de Trump de militarizar la frontera, y de forma inusitada citó también a los cuatro candidatos presidenciales, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala, quienes también han expresado su rechazo al envío de tropas a la franja fronteriza.

Tras el mensaje, los cuatro aspirantes, con sus matices, manifestaron su acuerdo con la posición del presidente.

Ayer mismo, Donald Trump dijo que su propuesta contempla el envío de hasta 4,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur de su país.

"Probablemente los mantendremos a todos o a una parte grande de ellos" hasta que el muro esté construido, añadió Trump, quien dijo que su gobierno todavía está "viendo" cuánto dinero costará ese despliegue a los estados fronterizos.





Trump dijo que su propuesta contempla el envío de hasta 4,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur de su país. (EFE)

Etiquetas: Guardia nacionalmuro fronterizofronteraDonald Trump

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...