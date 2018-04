Aprueban formato de primer debate presidencial

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Temporal de Debates Presidenciales aprobó la noche de este miércoles el formato del primer encuentro, a realizarse el 22 de este mes, pero con el rechazo unánime de los representantes de los candidatos a que los moderadores sean los protagonistas del encuentro.

El primer debate, en el Palacio de Minería de la ciudad de México, tendrá una duración de 1 hora con 54 minutos. Consistirá en 4 bloques, cada uno dividido en dos segmentos, en el primero responderán una pregunta genérica, y la interacción será entre moderador y abanderados; en el segundo los candidatos se confrontarían entre ellos.

Los moderadores propuestos son Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento y el segmento en el que participarán será sorteado con anticipación, pero será confidencial. En tanto el sorteo del orden de participación de abanderados se realizará el lunes 16 de abril.

La Comisión avaló el proyecto, que será sometido a votación de Consejo General.

Pero se pospuso la aprobación de los formatos específicos que tendrán los debates de mayo y junio, pero se avaló que el segundo contemplará preguntas del público presente y el tercero incluirá preguntas vía redes sociales.

La preocupación central de los representantes, respecto al debate del 22 de este mes, fue el primer segmento, en que el entrevistador (a) iniciará con una pregunta genérica y cada abanderado tendría tres minutos para responder, pero podrá ser reconducido e instado a responder por el conductor. Aunque hasta el final los representantes mantuvieron sus resistencias, aceptaron que no sea acartonado y busque interacción con moderadores.

El representante de José Antonio Meade, de la Coalición Todos por México, Francisco Guerrero, pidió que no haya "intermediarios excesivos" y reducir de 3 a 2 los moderadores, pero no se aceptó.

Para que interactúen moderadores y candidatos se dejan 56 minutos y sólo 36 para que los abanderados discutan entre ellos, dijo la diputada del PRI, Mariana Benítez Tiburcio.

"Estamos dispuestos a ir a cualquier tipo de debate pero un modelo más participativo entre candidatos" dijo Jesús Ramírez, representante de Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, quien pidió reglas para los moderadores "nuestra insistencia no es por temores, estamos dispuestos a ir al debate que sea pero queremos que se garantice a los candidatos y a los ciudadanos sus derechos".

Jesús Estrada de PT indicó que "el buen gallo donde quiera canta pero es necesario que lo dejen cantar" y, dijo, hay un entrevistador propuesto que suele interrumpir.

Por Encuentro Social (PES) Ernesto Guerra dijo que la experiencia de precampaña fue de entrevistas con moderadores que no dejan concluir y saltar a otras preguntas, por lo que pidió considerar moderadores que sean académicos, analistas, y no necesariamente periodistas de televisión; "refrescar perfiles". No se aceptó esto pues se requiere experiencia en manejo televisivo.

Fernando Rodríguez Doval, representante de Ricardo Anaya, de la Coalición Por México al Frente dijo que los moderadores tienen "un protagonismo que puede generar cierto sesgo" o inequidades, "son 4 mini entrevistas, no un debate".

Mariana de la Chica, representante del Poder Legislativo por el PAN, planteó que a su abanderado "no le da miedo debatir, de hecho es el mejor", la preocupación que hay es por el protagonismo de los moderadores.

La representante de la abanderada Independiente, Margarita Zavala, Fernanda Caso, pidió iniciar el encuentro con un mensaje de minuto y medio pues su abanderada llegará al debate con inequidad evidente, de ahí que el debate sí sea central para su campaña, y no se puede dar el lujo de agotar sus tiempos, como otros, con un niño cantando. Pero en mensaje de entrada no fue avalado.

Los moderadores tendrán 19 minutos, y para una pregunta es mucho tiempo 30 segundos, dijo. Además al momento de que se realice el primer debate Meade habrá tenido 771 spots, Anaya 743, López Obrador 393 y en cambio Zavala solo 6, dijo, "esa es la magnitud" de la diferencia de información con la que contarán los ciudadanos al momento del encuentro.

Los consejeros sostuvieron en términos generales su propuesta original de formato, y sólo aceptaron diferir, para dentro de unos días, la definición del formato de los otros 2 encuentros, mismos que se tenía programado también avalar esta noche.

El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión, defendió el formato "esto no es un spot, esto no son discursos producidos, buscamos que la ciudadanía vea una dimensión distinta a la que está acostumbrada. Este formato logra equilibrios".

Respecto a las reglas para moderadores, la consejera Pamela San Martín pidió que éstas no "rigidicen" el encuentro al punto que se repita el debate de Nayarit, por ejemplo, en que los abanderados no fueron interrumpidos aunque durante minutos guardaron silencio en aras de agotar su tiempo.





El primer debate, en el Palacio de Minería de la ciudad de México, tendrá una duración de 1 hora con 54 minutos. (ARCHIVO)

