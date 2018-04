Ofrecen seguridad a candidatos

CóRDOVA ACLARA QUE EL INE NO ES RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NINGúN CONTENDIENTE

A cinco días de iniciadas las campañas electorales, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó ayer el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos a la Presidencia.

El documento establece que sólo los candidatos que lo soliciten al Instituto Nacional Electoral (INE) --que será intermediario--, contarán con protección del Estado Mayor Presidencial o, en su caso, de la Policía Federal.

"La Policía Federal iría como solidaria y subsidiaria en aquellas áreas que no corresponderían a Estado Mayor Presidencial, (para) proporcionar este invaluable servicio que se tiene que brindar en un año electoral en México.

"En este proceso electoral estamos dispuestos a dar las mayores medidas de protección que así lo solicite quien lo requiera, o sienta necesidad de requerirlo en las mejores condiciones posibles", señaló el secretario Navarrete Prida en rueda de prensa.

Con el protocolo, indicó, el gobierno federal procura condiciones de seguridad y gobernabilidad democrática en un marco de diálogo institucional, para un proceso electoral limpio y transparente.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, aclaró que el INE no es responsable de las medidas de seguridad de ningún candidato, aunque actuará como "conducto" entre los candidatos y las autoridades responsables de brindar protección.

Pide unión contra ataques de Trump

La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, lanzó una convocatoria a los otros tres aspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), José Antonio Meade (PRI, Verde y NA) y Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC), para que se unan y hagan un pronunciamiento conjunto en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para defender a México y exigirle respeto.

En entrevista, luego de reunirse con empresarios e integrantes de la sociedad civil del estado de Morelos, Zavala Gómez del Campo aseguró que los candidatos han coincidido en la defensa de México y aún cuando tienen diferencias podrían salir a exigir respeto al trato de los mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos. "Por supuesto que podemos coincidir y, de hecho, estamos coincidiendo los cuatro candidatos en la defensa de México, eso le tiene que quedar claro al presidente de Estados Unidos y al mandatario de cualquier país del mundo, que en cuanto nos falten al respeto, en esta campaña, aún cuando tengamos muchas diferencias, saldremos, seguramente los cuatro, a la defensa de México y a exigir el respeto al trato de los mexicanos", dijo.

La candidata independiente lamentó que México sea puesto como objetivo sólo para generar odios indebidos entre la base que sigue a Donald Trump, más que ayudar a todo el pueblo de Estados Unidos y mejorar las relaciones entre México y su vecino del norte. Criticó que Trump mezcle asuntos migratorios con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque recordó que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido negativa desde 2009.

En Morelos, Zavala afirmó que para contrarrestar la violencia es necesario fortalecer la fuerza policial mediante la profesionalización de la Policía Federal, estatal y municipal acompañado de un plan nacional de seguridad.

Aunado a ello, dijo, se requiere la mejor tecnología para mejorar las capacidades de análisis de investigación y de inteligencia del estado, además reforzar el sistema de justicia local y federal para no caer en la tentación de ser cómplices con amnistía y llevar ante la justicia a los delincuentes.

Para Morelos acusó que la inseguridad que vive la entidad sí frena el turismo. Durante una reunión con representantes de la sociedad civil en un restaurante en esta capital, Zavala Gómez dijo que Morelos tiene gente valiente que ha tenido que enfrentar muchos retos pero principalmente en el tema de inseguridad. Insistió que cada alerta de viaje por inseguridad sobre México y Morelos interrumpe el flujo turístico lo que "no permite poner ni un restaurante más, ni un proyecto más, por la inseguridad en la que estamos".

Pide "perdón" por su candidatura

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, fue cuestionado ayer por la forma en que obtuvo la postulación.

Durante un foro organizado por el ITESO, el panista fue cuestionado por Alan Salas, estudiante de Administración Financiera, por la forma como se eligió al candidato presidencial del Frente y le hizo notar que, de no haber roto con Margarita Zavala, el PAN podría estar ahora más cerca del abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las preferencias electorales.

El exdirigente panista le respondió ofreciendo disculpas a quienes se hayan sentido relegados en el proceso interno de elección. "Estoy consciente de que, al haber dado ese paso, hubo gente que se quedó fuera, hubo gente a la que pudimos haber lastimado y, por supuesto, en lo que a mí me corresponda, a quien yo haya lastimado, pues le pido una disculpa", comentó.

Otro estudiante le reprochó el haber sumado a su equipo de campaña al ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, a quien acusó de ejercer un cacicazgo por más de 30 años en esa casa de estudios.

El alumno, quien no proporcionó su nombre, dijo que Padilla se convierte en denominador común entre Anaya y el candidato de Movimiento Ciudadano a Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quién se deslindó del ex rector cuando fue Alcalde de Tlajomulco.

Anaya descartó que pretenda obtener votos de un sector como la Universidad, y recordó que Padilla trabajó en la construcción del Frente.

"Esa fue, digamos, la aproximación y fue una invitación en el mejor de los ánimos buscando acercar a nuestra coalición, el frente, con todo el mundo de la cultura con el mundo intelectual", justificó, luego de haber nombrado a Padilla como encargado de elaborar una propuesta en materia electoral.

Se pronunció por condicionar la cooperación con Estados Unidos en seguridad, así como en otros temas, a que cesen "los ataques contra los mexicanos".

Mediante su cuenta en Twitter @RicardoAnayaC, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano pidió "firmeza y dignidad" ante Estados Unidos. México debe condicionar su cooperación con Estados Unidos "en materia migratoria, antidrogas, seguridad, terrorismo, a que cesen los ataques contra los mexicanos, se suspenda el envío de tropas a la frontera y se acaben las amenazas", sostuvo.

Sobre la seguridad a los candidato, Anaya Cortés precisó que no aceptará ser custodiado por el Estado Mayor Presidencial (EMP). "El que nada debe nada teme", expresó.

Propone una 3de3 más consistente

Finalmente el candidato a la presidencia, José Antonio Meade, anunció que este jueves hará pública su declaración 3de3 en la plataforma que promueven organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ser el único candidato presidencial que falta por hacerlo.

En su primera visita a Durango como candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal), se refirió a este tema y afirmó que se debe ir más allá, ya que no sólo se trata de presentar la declaración patrimonial, fiscal y de interés, sino que se debe transparentar si el patrimonio y el estilo de vida son consistentes con los ingresos que se reportan.

"Tiene que ser consistente la 3de3 con el estilo de vida, con las manifestaciones de riqueza, con los registros públicos de la propiedad y con las declaraciones fiscales y lo que hemos visto en reiteradas ocasiones en el caso de Ricardo (Anaya) y de Andrés Manuel (López Obrador) es que su 3de3 no refleja ni es consistente ni con su estilo de vida, no es consistente con sus registros públicos de la propiedad", señaló.

Expuso que se debe explicar el origen del patrimonio y que se pueda acreditar que existe consistencia. "Yo lo puedo hacer, ellos no y seguramente por eso le han sacado al debate", consideró.

Asimismo, dijo que en el caso de Ricardo Anaya es el único que requeriría impunidad ya que "es el único que ha vendido plantas industriales a empresas fantasma, es el único que ha comprado plantas industriales haciendo negocios del gobierno, es el único que al amparo de una fundación ha hecho negocio inmobiliario", citó.

En la actualidad no existe una ley en México que obligue a los servidores públicos a hacer pública su 3de3, por lo que es un acto voluntario. Sólo es obligatorio que la presenten ante la Secretaría de la Función Pública.

De ahí que organismos como el IMCO han pugnado por que se legisle para que sea obligatorio.

El candidato presidencial refirió que en el Congreso de la Unión existe una iniciativa en análisis para que quienes aspiren a ser servidores públicos acrediten que la 3de3 es consistente.

Mas tarde Meade consideró que México y Estados Unidos son socios estratégicos que comparten una frontera en común llena de retos y desafíos por lo que la decisión del gobierno estadounidense de desplegar a la Guardia Nacional en dicha frontera es una acción que no tiene razón de ser. A través de un comunicado, el candidato señaló que gracias a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, combate al narcotráfico y tránsito ordenado de personas y mercancías, ambos países han logrado una relación intensa y productiva. (Con información de Claudia Barrientos)

Rechaza militares en frontera con EU

Tras la petición de Donald Trump para desplegar tropas en la frontera con México, el candidato presidencial por Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, llamó a lograr acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para lograr el desarrollo sin muros ni militares.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que actuará siempre con respeto a los gobernantes estadounidenses y de otros países y ante las afrentas, aún con el corazón caliente, actuará con la cabeza fría.

"Sin ofender a nadie, siendo respetuosos del Gobierno de Estados Unidos, queremos insistir de que la relación con Estados Unidos tiene que ser una relación de respeto mutuo. Nunca les vamos a faltar el respeto a los gobernantes de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que el Gobierno de Estados Unidos le falte al respeto al pueblo de México".

López Obrador se remitió a un texto bíblico que dice que la respuesta blanda quita la ira, en cambio, las palabras ásperas elevan el furor. "No vamos a usar malas palabras, vamos a decir las cosas con respeto y claridad. No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera, no se resuelven así los problemas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", dijo ante simpatizantes de la región norte de Coahuila.

"Vamos a hacer labor de diplomacia con el Gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón. Necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad".

El candidato puntero en las encuestas para llegar a la Presidencia se comprometió a respetar a los Gobiernos de otros países, pero también a exigir respeto.

"Vamos a llevar a cabo una política de respeto a todos los gobiernos del mundo porque, repito, no queremos, no vamos a permitir que México y su pueblo se conviertan en piñata de ningún gobierno extranjero".

"No voy a caer en ninguna provocación, porque vamos nosotros a actuar siempre, aunque tengamos el corazón caliente, con la cabeza fría", dijo. Afirmó que, de obtener la victoria, el Gobierno mexicano protegerá a los migrantes.

"Desde aquí, desde la frontera les digo que nuestros paisanos migrantes van a contar con la protección del Gobierno de México, no están solos los migrantes, los que han cruzado la frontera, no por gusto, sino por necesidad".

López Obrador, rechazó el uso de aparato de seguridad y resguardo del EMP en su campaña y pidió a sus simpatizantes que lo apoyen para no tener la necesidad de usar guardaespaldas.

