AMLO no quiere caer en provocaciones

EL TABASQUEñO MENCIONó QUE RESPETA A CADA UNO DE SUS CONTRICANTES

El candidato a la presidencia de la república por la Coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita ayer en la Comarca Lagunera.

El tabasqueño visitó San Pedro de las Colonias y Gómez Palacio, como parte de su campaña. En sus discursos presentó su propuestas y criticó la decisión del presidente Trump de militarizar la frontera con nuestro país.

En San Pedro consideró que el discurso de Trump frente al tema de los inmigrantes es parte de una campaña para buscar la reelección.

Comentó que en dado caso de que se llegara a militarizar la frontera, se actuaría con mucha prudencia y formaría una cadena humana, vestidos de blanco y de manera pacífica se manifestaría a lo largo de la frontera. Reiteró que "México no va a ser la piñata de ningún gobierno extranjero".

"No hay que adelantarnos y yo les pediría que ese discurso deje de ser parte de la propaganda política (de Trump), no hay nada todavía de qué preocuparse y si ellos insisten en la construcción del muro y militarizar la frontera, entonces vamos a poner las cosas en claro".

Sobre el discurso de Meade de ser el primer presidente sin fuero, López Obrador dijo que no contestaría, que no caerá en provocaciones: "No me voy a meter a contestarle nada, lo respeto mucho igual al candidato del PAN a la candidata independiente. Amor y paz, sereno moreno. No voy a caer en una provocación, no voy a tener ningún problema, vamos muy bien la gente nos está dando su confianza y ya están pasando los días y falta menos y vamos a ganar".

Mencionó que incluso en el norte del país su proyecto avanza, pues por ejemplo en Coahuila y Durango se posiciona en el primer lugar, situación que tiene nerviosos sus adversarios, pero confió en que se "van a ir controlando un poco".

También se le preguntó sobre la decisión de la Secretaria de la Función Pública, de darle carpetazo al tema de la "estafa maestra" , del desvió de recursos de Sedesol y de Sedatu, en el que presuntamente estaba involucrada Rosario Robles y sólo se limitó a contestar; "es que hay mucha impunidad, desde hace muchos tiempo en el país, no se combate la corrupción y hay impunidad y eso viene de tiempo atrás y es lo que yo llamo respetuosamente el PRIAN".

DEFIENDE A EXPRIISTA La tarde de ayer en el acto en Gómez Palacio, se le dio la palabra a la candidata a Diputada Federal Marina Vitela Rodríguez, quien fue recibida por algunas personas con abucheos y con gritos de "fuera el PRI", en alusión a que la hoy candidata fuera anteriormente militante de dicho partido.

López Obrador se acercó y abrazo, para luego tomar el micrófono y dirigirse a los presentes a quienes les dijo "que bueno que hay esta protesta porque así podemos aclarar las cosas, miren tenemos que hacer a un lado los pleitos, las divisiones, estamos a punto de lograr la transformación de México y lo vamos hacer entre todos", lo anterior provocó una fuerte ovación .

Ya en su discurso, el candidato presidencial afirmó que se dará marcha atrás a la Reforma Educativa, se incrementaran las pensiones a adultos mayores al doble, habrá apoyo a los jóvenes que deseen trabajar y estudiar a través de becas, no se privatizará el IMSS y el ISSSTE, y agregó "dirán ustedes y de donde saldrá el dinero, no es un problema del presupuesto, dinero hay pero se lo roban", ya no habrá corrupción, se va a cortar de tajo la corrupción.

Asimismo, señaló que el ultimo reporte de las encuestas da a la Colación Juntos Haremos Historia 20 puntos de ventaja, ventaja que aseguró también se mantiene en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

Al final del evento las miles de personas ahí presentes entonaron el Himno Nacional y lanzaron porras al candidato presidencial quien así concluyó su visita a la región.

El siglo de torreón / Fernando Compeán

Llegada. Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Gómez Palacio y en San Pedro.

