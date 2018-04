Reportan tiroteo en la sede de YouTube en California

Se reportó un tiroteo en la sede de YouTube, en San Bruno, California.

A través de su cuenta de Twitter, la policía de San Bruno, California informó sobre el acontecimiento sin dar mayores detalles.

"Estamos respondiendo a un tirador activo"... Por favor, aléjense de la avenida Cherry y de la calle Bay Hill", se añadió.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

Se ha presentado información que del percance hay víctimas, no obstante no se precisó si se tratan de fallecidos o heridos.

Los elementos se encuentran en búsqueda del presunto tirador en activo.

Ante la situación que se reportó aproximadamente a las 15:45 horas, el departamento de Comunicación de Google, propietario de YouTube, publicó en Twitter que por medio de las redes sociales de ambas compañías se estará proporcionando información oficial según se vaya proporcionando.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.