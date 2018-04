Buscará Zavala incentivar confianza de población en la policía

PUNGARABATO, GUERRERO.-

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de México, señaló que trabajará para que los habitantes de Ciudad Altamirano recuperen la paz, a través de una policía que genere confianza en la población.

"Tenemos que proteger el derecho de ganar del trabajo honesto que se protege a través de una policía segura a la que puedas denunciar a un delincuente y una justicia que lleve a los delincuentes a la cárcel”, aseveró la aspirante de visita a la cabecera municipal.

Asimismo, reiteró que, de ganar el próximo 1 de julio, su gobierno se comprometerá a mejorar el tema de seguridad en las escuelas de la región, así como el acceso a educación de calidad.

Detalló que para este fin, trabajará de la mano de los maestros en temas como la evaluación docente, donde fortalecerá el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), además de que buscará mejorar la infraestructura de las escuelas.

"Me comprometo a acompañar a los maestros, porque no ha habido este servicio de asistencia, es decir no se ha sabido acompañar a los maestros y por muchos años he conocido a grandes maestros y maestras y contarán con toda mi compañía”, expresó.

Por otra parte, Margarita Zavala mencionó que es necesario devolverle los valores a la política, "tenemos que hablar de honestidad y de respeto, de solidaridad y servicio al prójimo porque si no, no vamos a poder convivir con los demás".





