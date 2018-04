Invitó a Putin a la Casa Blanca: Kremlin

Trump invitó a su par ruso Vladimir Putin a la Casa Blanca, informó un funcionario del gobierno ruso, pero los dos países no han iniciado preparativos para esa visita.

Trump y Putin tuvieron una conversación telefónica el 20 de marzo en la que Trump felicitó a Putin por ganar las elecciones presidenciales dos días antes. La Casa Blanca y el Kremlin dijeron entonces que los dos presidentes discutieron la posibilidad de hablar en persona. Ayer, el asistente de Putin Yuri Ushakov les dijo a agencias noticiosas rusas que Trump específicamente invitó a Putin a la Casa Blanca durante esa llamada.

El posible encuentro Trump y Putin, puede darse en la Casa Blanca "en un futuro no demasiado lejano", aunque aún no están concretados los detalles, informó la portavoz presidencial, Sarah Sanders. "Los dos hablaron de un encuentro bilateral 'en un futuro no demasiado lejano' en varios lugares potenciales, incluida la Casa Blanca", dijo Sanders en un comunicado.

Invitación. En Moscú dicen que Trump propuso a Putin en su última conversación telefónica reunirse en Washington.

