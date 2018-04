Entregan trípticos sobre Día Mundial de Autismo

RENÉ ARELLANO

Durante la mañana de éste lunes, integrantes de la asociación civil Emmanuel en Pro de Niños Autistas y autoridades municipales, participaron en la entrega de trípticos con información sobre el autismo o Trastorno del Espectro del Autismo (TEA); en uno de los cruceros de la ciudad.

Lo anterior, como parte de las acciones conmemorativas al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que durante el presente año "se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en las tomas de decisiones"; según refiere la Organización de las Naciones Unidas.

La mencionada actividad de la asociación Emmanuel se realizó en el crucero de la avenida 16 de Septiembre y calle San Luis, donde previo a la entrega de los trípticos, los asistentes liberaron decenas de globos de colores.

Jesús Manuel Puga Figueroa, presidente de la mencionada asociación civil, manifestó en su discurso la falta de preparación de los maestros, pues no saben cómo tratar a personas con autismo y refirió un caso de padres de un menor con autismo, al que querían expulsar de la escuela en la que acudía.

"Eso es lo que nosotros, cada año debemos difundir, la tolerancia que es muy importante para nosotros. Nosotros queremos una oportunidad, no queremos que nos regalen nada, ni tampoco queremos que nos condiciones horarios en las escuelas; que nos digan que no se pueden trabajar con niños con autismo, porque sí se puede", refirió Puga Figueroa.

El también padre de familia de un niño con TEA, reiteró que todos los años trabajan por esa igualdad, equidad que falta. Puntualizó que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición de sus hijos.

"A lo mejor no entienden las demás personas lo que es tener una persona especial; no entiende que nosotros estamos angustiados por el mañana, no sabemos lo que va a pasar, por eso trabajamos en la asociación todos los días para darles esas condiciones, para darles la oportunidad de valerse por sí solos", refirió Jesús Manuel Puga, como el reto que tienen como asociación.

