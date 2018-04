No me voy a enganchar en ningún debate: López Obrador

SANTA CATARINA, NL.-

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición "Juntos Haremos Historia", sostuvo que no se enganchará en debates con ninguno de sus adversarios.

Esto, luego de que José Antonio Meade, candidato por la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza, retara a sus adversarios a un debate político sobre sus situaciones inmobiliarias.

En entrevista a medios tras un mitin en esta localidad, el tabasqueño sostuvo que no caerá en provocaciones y hará caso a sus asesores.

"De una vez les digo que no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar. Mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que yo no me enoje, que no conteste a ninguna provocación, que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos porque no voy a contestarles", expresó.

Les dijo a sus adversarios que "amor y paz". "No voy a polemizar, no voy a testerearlos. No voy a caer en ninguna provocación".

El tabasqueño estuvo acompañado en su segundo día de mitin por su coordinadora Tatiana Clouthier, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky y el coordinador regional Ricardo Monreal.





El tabasqueño sostuvo que no caerá en provocaciones y hará caso a sus asesores. (ARCHIVO)

