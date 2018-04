Arranca campaña presidencial

LOS CANDIDATOS COINCIDEN EN QUE COMBATIRÁN LA CORRUPCIÓN EN EL PAÍS

Ayer los cuatro candidatos a la presidencia de la república comenzaron sus campañas ante cientos de simpatizantes.

Margarita Zavala hace historia en México. Es la primera mujer que aspira a la Presidencia de la República por la vía independiente, pero comienza a sentir la ausencia de un partido político que respalde su aspiración. Negó que su candidatura se encuentre en riesgo y aseguró que está dispuesta a colaborar con el INE para aclarar dudas sobre las firmas recolectadas.

De gira en Guanajuato, el candidato presidencial Ricardo Anaya pidió a la militancia del PAN, PRD y MC, que conforman la coalición "Por México al Frente", sacar de Los Pinos al PRI por ser un gobierno corrupto. "El gobierno del PRI no va por buen camino, por el camino correcto, a nivel nacional tenemos más corrupción que nunca".

Mientras que ser el candidato presidencial de un partido manchado por una reputación de corrupción, es algo que no parece angustiar a José Antonio Meade. "Me comprometo a sacar a la corrupción de la política, a sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestras vidas".

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, arrancó su campaña en Ciudad Juárez y también prometió que luchará contra la corrupción en México. "Nuestra propuesta tiene como principal propósito desterrar la corrupción y la impunidad".

'Mi candidatura no está en riesgo'

La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, aseguró que su candidatura no está en riesgo y lamentó la desinformación que se ha dado en su caso por el procedimiento de revisión que hace el Instituto Nacional Electoral (INE) por la recolección de sus firmas y su financiamiento. En entrevista, luego de tener un encuentro con aproximadamente 60 ciudadanos e integrantes de organizaciones sociales que atienden la violencia contra las mujeres, Margarita Zavala dijo que su candidatura se aprobó por unanimidad y el aparecer en la boleta el 1 de julio no corre ningún riesgo.

Explicó que respetará la decisión que tome el máximo órgano electoral, pero está segura que no hubo mala intención de su parte, pues cumplió todos los requisitos que pidió el INE y su candidatura fue votada por unanimidad. "Fue una aprobación por unanimidad en el INE, los consejeros confirmaron mi registro, y el procedimiento, que de todos modos lo tienen que hacer, que lo hagan y lo harán con respecto de los demás partidos políticos. La verdad yo voy a ser respetuosa de lo que haya decidido el instituto, pero en riesgo no está mi candidatura porque supondría una intención que no la hay. Cumplí de acuerdo con lo que nos pidió el órgano electoral, todos los requisitos, y por eso también hubo unanimidad", explicó.

Agregó que ella y su equipo presentaron una denuncia penal porque conocieron de dónde salieron las firmas "simuladas" que detectó el INE y adelantó que va acompañar toda la revisión que haga el máximo órgano electoral del país. El pasado viernes, el INE aprobó otorgar a Zavala su registro como candidata presidencial independiente, aunque durante su campaña estarán en curso investigaciones sobre las inconsistencias detectadas en sus firmas de apoyo y, de acuerdo a consejeros, la sanción podría ser perder la candidatura.

En el encuentro con los ciudadanos que se dio en un salón de fiestas de este municipio mexiquense, Margarita Zavala escuchó a distintas ciudadanas quienes contaron sus historias de agresión a las mujeres y lo difícil que es interponer denuncias debido a la falta de capacitación y sensibilización de las autoridades. Alma es una mexiquense de Metepec y le dijo a la aspirante que hace un año y medio fue secuestrada y a la hora de ir a denunciar el agente le comentó que le fue bien porque no la mataron o la violaron. También escuchó a Ángela, quien le pidió más protección a las mujeres y que haya más sensibilidad porque al ir a quejarse no les hacen caso y les dicen: "¿Qué motivo habrá tenido tu marido?, porque principalmente tenemos al enemigo en casa desgraciadamente. A muchas de nosotras se nos trata como un mueble y como la sirvienta de la casa. Eres mujer y esa es la cruz que te toca cargar, nos dicen".

Por ello, Margarita Zavala dijo que combatirá la violencia contra la mujer con las tres "P": prioridad del Estado mexicano, con más presupuesto y enfocándose en la prevención de los delitos.

Además, creará el banco nacional de datos e información de casos de violencia contra las mujeres y un área especializada en los ministerios públicos con abogados, médicos, sicólogas y peritas especializadas en el problema de la violencia. Establecerá un registro oficial de huérfanos por feminicidio, en donde garantizará la alimentación, educación, apoyo sicológico y jurídico a pequeñas víctimas.

'Recuperar la paz, la máxima prioridad'

De gira por Jalisco, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, se comprometió a atender la desaparición de personas, de ganar la Presidencia de la República.

"Sobre el tema de la seguridad, un tema que es verdaderamente alarmante en Jalisco, es la desaparición de personas. Será nuestra máxima prioridad recuperar la paz y la tranquilidad en el estado.

El 2017, en este estado, desapareció una persona cada dos horas, parece difícil de creer esa estadística, algunos ya no fueron jamás encontrados, otras y otros sí, no en las circunstancias en las que hubiéramos querido, pero la cifra es verdaderamente alarmante", indicó

Acompañado por el candidato a la gubernatura del PAN, Miguel Ángel Martínez, Anaya Cortés dijo que combatirá los feminicidios, porque ninguna mujer merece vivir con violencia, pues siete de cada 10 la ha padecido.

"Vamos a trabajar con fuerza para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. El tema de los feminicidios aumentó en los últimos dos años 70%", refirió.

Antes de recorrer las calles del municipio de San Juan de los Lagos, el candidato del PAN, PRD y PT, calificó de "absurdo" que Morena pretenda adjudicarse la propuesta de reducir el IVA en la frontera, cuando la iniciativa en este tema es del PAN desde el 2013.

"Invito a (Morena) a revisar el diario de los debates desde el año 2013. Yo personalmente me opuse y vote en contra del IVA en la frontera. Nosotros, quienes con mayor fuerza, con mayor intensidad y con mayor perseverancia hemos venido dando la batalla para bajar el IVA en la franja fronteriza", apuntó.

Dijo que es fundamental modificar el IVA en la frontera porque la economía local compite de manera muy directa con la de los Estados Unidos, caso específico, Tijuana, compite con San Diego, que es uno de los condados más ricos del estado más rico del país más rico del mundo.

Al cuestionarle sobre que el candidato del PRI, José Antonio Meade, presentó propuestas similares a las suyas como seguridad social a las trabajadoras domésticas, el panista argumentó: "no importa, a ellos nadie les cree".

Sobre las nuevas declaraciones de Donald Trump contra México, Anaya sostuvo que el Gobierno federal debe cambiar de actitud a una posición de "firmeza y dignidad", porque los mexicanos que trabajan todos los días en Estados Unidos merecen respeto.

Más tarde, en Celaya, Guanajuato, pidió a la militancia del PAN, PRD y MC, sacar de Los Pinos al PRI por ser un gobierno corrupto. "El gobierno del PRI no va por buen camino, por el camino correcto, a nivel nacional tenemos más corrupción que nunca. Uno de los gobiernos más corruptos en la historia", dijo.

"Vamos a decirle al PRI, que nos escuchen desde Guanajuato hasta Los Pinos: 'fuera, fuera, fuera'", exclamó el panista.

Junto con el candidato a la gubernatura de Guanajuato, Diego Sinhue, Anaya Cortés indicó que es momento de "que vayan preparando sus maletas los del PRI, porque estamos muy cerca de lograr el cambio".

En el estadio de futbol Miguel Alemán Valdés, pidió a los militantes un aplauso para su hijo Mateo, quien festejaba su cumpleaños número ocho, y por el que dijo que estaba dando "esta lucha", tal y como lo hacen todos los papás de México.

'Seré presidente

Sin fuero'

Al iniciar a su campaña electoral con miras a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA), se comprometió a sacar a la corrupción y a los corruptos de la política.

"Me comprometo a sacar a la corrupción de la política, a sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestras vidas. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción", señaló.

Se comprometió a ser implacable para combatir este flagelo y dijo que no habrá fuero para nadie, "seré el primer Presidente sin fuero", advirtió.

El candidato presidencial eligió el Centro de Convenciones Siglo XXI, de Mérida, Yucatán, para dar inicio a su campaña en un acto masivo desde el cual hizo un llamado para mantener la unidad del país y no perder el tiempo en agresiones.

"Defenderé con mi vida los intereses de la nación", exclamó el candidato.

"Les pido que voten por mí", arengó, "no perdamos el tiempo en descalificaciones y agresiones, México no debe estar dividido. Hoy convoco a la unidad de los mexicanos, para que juntos hagamos realidad nuestras aspiraciones, nadie puede quedarse fuera, lo que soñamos lo haremos juntos", subrayó.

Asistieron los dirigentes de los partidos políticos que conforman la coalición: Enrique Ochoa, (PRI), Carlos Puente (PVEM) y Luis Castro (NA). Los anfitriones fueron el gobernador del estado, Rolando Zapata, y el candidato al gobierno de Yucatán, Mauricio Sahuí, quien abrió el escenario al presidenciable.

En su mensaje de 23 minutos Meade advirtió que la elección, del 1 de julio se reduce solamente a dos opciones: avanzar unidos o retroceder.

También presentó siete compromisos y de entrada se ofreció a ser el Presidente de las mujeres al darles prioridad, a las trabajadoras del hogar les dará seguridad social; crédito a la palabra; guarderías de tiempo completo e incluso horarios nocturnos, salarios igualitarios entre mujeres y hombres, así como crear la casa de día para el adulto mayor y quitar gran parte de carga a aquellas que se dedican a este cuidado.

En salud, prometió invertir 30 mil millones de pesos en clínicas y hospitales para que estén equipadas y cuenten con 100% de abasto de medicamentos.

Dijo que irá por educación de excelencia, para lo cual ofreció pasar de 25 mil escuelas de tiempo completo a 100 mil, así como incrementar el salario del magisterio. También enfocará sus baterías en los jóvenes, para que estos puedan estudiar y trabajar, entrar al sistema dual e impulsar las becas para estudio en el extranjero.

Ningún menor de edad, aseguró, nacerá en pobreza extrema y fortalecerá el programa Prospera para que, entre otros, las familias que tengan un niño o niña con discapacidad reciban el apoyo adecuado, entre otros.

Meade es el primer candidato presidencial del PRI que no es miembro de ese partido, algo que ha sido visto como la opción que tenía un grupo político marcado por diversos escándalos de corrupción de algunos de sus miembros.

A 90 días de las elecciones, Meade aún confía en recuperar distancia e incluso imponerse a quien ahora ocupa el primer lugar en las preferencias, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera ocasión busca la presidencia del país y prácticamente ha estado en campaña permanente desde hace más de una década.

'México no va a ser piñata'

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, arrancó su campaña por la Presidencia de México en Ciudad Juárez.

Ante miles de personas que se congregaron en la Plaza de Armas, en el corazón de la frontera, el abanderado de Morena-PT-PES, prometió que luchará contra la corrupción en México.

"Nuestra propuesta tiene como principal propósito desterrar la corrupción y la impunidad. Así como Juárez separó al Estado de la iglesia, ahora vamos a separar al poder económico del poder político", lanzó López Obrador.

El morenista propuso reformar el Artículo 108 de la Constitución para juzgar al Presidente por delitos de corrupción y aseguró que en el nuevo gobierno los servidores públicos serán mujeres y hombre de inobjetable honestidad.

"La primera iniciativa que enviaré al Congreso será la reforma al 108 de la Constitución para que el Presidente pueda ser juzgado", destacó. Arropado por figuras de los partidos que lo postulan, el tres veces candidato a la Presidencia afirmó que "cortará el copete de privilegios que hay en el gobierno".

Según López Obrador, en su gobierno "ninguna persona con antecedentes de corrupción política será invitado a participar en la función pública".

Durante el primer mitin de la campaña presidencial, el tabasqueño insistió en que echará para atrás la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y que, en su lugar habilitará la base aérea de Santa Lucía.

"Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual Aeropuerto", mencionó.

"Este proceso se llevará a cabo con estricto apego a la ley, buscando siempre el acuerdo con las compañías a las cuales se les han adjudicado contratos; garantizando el pago de bonos y protegiendo las inversiones de las Afores".

Al hablar sobre la relación con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, planteó mantener el diálogo y la cooperación de manera respetuosa, pero sin aceptar abusos del Gobierno de Donald Trump.

"Ni México ni su pueblo van a ser piñata de ningún país extranjero", advirtió.

"No es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales o de seguridad. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia". El tabasqueño aseveró que no está en contra del TLC, pero pidió que la firma de la renegociación se concrete después de las elecciones del primero de julio.

Al presentar su plan para la frontera norte, López Obrador reiteró que se recorrerán las aduanas tierra adentro para crear una "zona libre o zona franca" de entre 20 y 30 kilómetros, en los límites con Estados Unidos.

En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde realizó su segundo acto de campaña, también prometió que reducirá "los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo", además de aumentar las percepciones de profesores, policías, militares, marinos y enfermeras.

"Vamos a poner orden y a cortar de tajo con la corrupción, y por eso vamos a tener presupuesto suficiente para impulsar el desarrollo del país", enfatizó.

López Obrador prometió créditos a la palabra, sin intereses ni burocracia para ganaderos, así como precios de garantía para los productos del campo y pagos para que quienes habitan en zonas boscosas cuiden de ellas.

