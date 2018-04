Amigos y familiares despiden a Hawking

Centenares de personas, entre familiares y amigos, uno de ellos el actor Eddie Redmayne, quien interpretó a Stephen Hawking en el filme "The Theory of Everything", dieron ayer el último adiós al famoso científico en un funeral privado celebrado en Cambridge.

En una jornada gris y lluviosa, el servicio religioso tuvo lugar en la iglesia de la Gran Santa María, de la Universidad de Cambridge, a pesar de que el prestigioso matemático y cosmólogo, fallecido el pasado día 14 a los 76 años, era ateo.

Centenares de personas se dieron cita a lo largo del recorrido que tomó el cortejo fúnebre por la ciudad universitaria, desde la casa de Hawking, en el oeste de la población, hasta el Centro, donde está la iglesia.

El féretro de roble con los restos de Hawking fue cubierto con un ramo de lirios blancos, como símbolo del universo, y rosas blancas, representando la estrella polar, la más visible en el polo norte.

Las flores, según la familia, fueron colocadas por los tres hijos del científico, Lucy, Robert y Tim Hawking.

Al llegar el cortejo fúnebre, las campanas del templo repicaron 76 veces, una por cada año de la vida de Hawking, quien padecía desde muy joven esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y le obligó a comunicarse desde los años ochenta a través de un sintetizador de voz.

La gente que esperaba el féretro se fundió en un silencioso aplauso al llegar el ataúd, en una jornada fría y lluviosa en Cambridge (sur de Inglaterra), donde el científico era admirado.

Ayer también, las banderas del colegio Gonville & Caius y del de Trinity Hall, de la universidad, permanecieron a media asta en honor de Hawking, que ostentaba la cátedra de matemática Lucasiana.

Durante el funeral, Redmayne leyó un pasaje del libro del Eclesiastés, del Antiguo Testamento, y también hizo lo mismo el astrónomo Martin Rees, mientras que el hijo mayor de Hawking, Robert, y el profesor Fay Dowker, antiguo alumno del científico, fueron los encargados de pronunciar los halagos al cosmólogo.

El funeral fue oficiado por el reverendo Cally Hammond, deán de Gonville & Caius, del que Hawking fue miembro durante 52 años y donde dedicó tiempo al estudio de los agujeros negros.

Al servicio también asistió el guitarrista del grupo Queen, Brian May, quien es además astrofísico.

Tras el funeral, los invitados acudieron a una recepción privada que tuvo lugar en el Trinity College de Cambridge, uno de los colegios más reputados de esta institución académica.

El libro de condolencias, abierto el día de su muerte, permaneció ayer en Gonville & Caius, para que el público pudiera firmarlo.

Las cenizas de Hawking serán colocadas junto a la tumba de Isaac Newton en la Abadía de Westminster, en Londres, durante un servicio religioso que tendrá lugar el próximo 15 de junio.

Las cenizas de Hawking estarán también cerca del lugar donde está enterrado el naturalista británico Charles Darwin.

El prestigioso científico, que rechazó el título de caballero que le ofreció en su día la reina Isabel II, contribuyó a establecer las bases de la cosmología moderna y se convirtió en un icono de la cultura popular.

