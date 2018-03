Estalla violencia en Gaza

GAZA, PALESTINA.-

MUEREN 16 PALESTINOS Y OTROS 2,000 RESULTAN HERIDOS EN CHOQUE CON FUERZAS ISRAELÍES

La Franja de Gaza, en Palestina, se convirtió nuevamente ayer, en pleno Viernes Santo, en un foco de conflicto e inestabilidad en el ya de por sí turbulento Oriente Medio.

Dieciséis palestinos, la mayoría de ellos jóvenes, murieron durante la Gran Marcha del Retorno organizada por el Movimiento de Resistencia Islámico, Hamás, en cinco puntos de la frontera entre Gaza e Israel, una tensa protesta con enfrentamientos en la que hubo también cerca de 2,000 heridos.

Un centenar de tiradores israelíes apostados en el otro lado de la frontera controló durante toda la jornada que los miles de palestinos que se manifestaban no se acercasen a la zona prohibida. Para evitarlo, emplearon gas lacrimógeno y otros medios de dispersión de masas, y también munición real.

Según el Ejército israelí, 17,000 personas acudieron a la convocatoria de los islamistas, apoyada por otras facciones y por el presidente palestino Mahmud Abás, que los organizadores habían asegurado que sería pacífica, pero que en varios puntos derivó en lanzamiento de piedras y neumáticos ardiendo que fue reprimido por los soldados.

No obstante, observadores locales y testigos elevan a alrededor de 40,000 el número de participantes.

El líder del ala política de Hamás, Ismail Haniye, dijo que esta marcha de protesta que durará 45 días, es "un mensaje a (el presidente estadounidense Donald) Trump y a de todos los que apoyan su decisión (de reconocer Jerusalén como capital de Israel) de que no se hacen concesiones en Jerusalén, no hay una alternativa a Palestina y no hay otra solución que el retorno" de los refugiados palestinos.

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, señaló: "Lloramos a los mártires de nuestro gran pueblo y les decimos a sus familias que nuestro pueblo no se rendirá".

Por su parte, la ONU expresó su temor de que la situación en Gaza continúe deteriorándose y pidió a Israel que sólo utilice la "fuerza letal" como último recurso.







Conflicto abierto. Manifestantes palestinos auxilian a un joven herido durante el choque con fuerzas armadas israelíes en Gaza.

