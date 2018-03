Despiden a víctimas en sepelio masivo

LOS MUERTOS FUERON ENTERRADOS EN UNA SERIE DE NICHOS DE LADRILLOS

Bajo un intenso Sol y un asfixiante hedor que impregnaba todos los alrededores, algunas de las 68 víctimas fatales que dejó el devastador incendio en las celdas de una comisaría fueron enterradas una al lado de otra en medio de la consternación de sus familiares que a tres días de los incidentes siguen esperando la repuesta de las autoridades sobre lo ocurrido.

Imágenes de profundo dolor se repetían de manera incesante a medida que transcurría la mañana e iban llegando poco a poco al cementerio central de la ciudad industrial de Valencia los familiares cargando los modestos féretros de madera. Los muertos fueron enterrados en una serie de nichos de ladrillos que fueron construidos uno a lado del otro en un área del cementerio. Las tumbas fueron adornadas con sencillas cruces blancas que tenían escrito a mano el nombre de los muertos, y las fechas de nacimiento y de su muerte.

"Quiero saber quiénes son los culpables", afirmó desde uno de los rincones del cementerio Wilca González, al clamar justicia por la muerte de su esposo. González, de 36 años, indicó que a pesar de que las autoridades garantizaron que harían una investigación hasta el momento no ha visto a nadie haciendo las pesquisas. Al recordar la última vez que habló con su esposo, González dijo que él la llamó desde su celda, en medio del incendio, clamando por ayuda y le dijo: "no puedo respirar. Me estoy asfixiando".

Tras varios días de silencio, el gobierno venezolano se pronunció el viernes para solicitar al Ministerio Público que inicie una investigación para determinar las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades, y criticó declaraciones que realizó la víspera sobre el caso la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alegando que fijó una posición "tendenciosa" sobre Venezuela sin requerir información oficial.

El gobierno anunció la creación de un equipo multidisciplinario, la activación de los protocoles para la protección de las familias afectadas y los lesionadas, y el otorgamiento de "medidas de reparación". A tres días de una de las mayores tragedias carcelarias en Venezuela, las autoridades aún no han ofrecido un reporte sobre cómo sucedieron los hechos y posibles responsables.

Efe

Datos Los familiares han dejado filtrar pequeños detalles que les proporcionaron sus seres queridos: Los familiares han dejado filtrar pequeños detalles que les proporcionaron sus seres queridos: ⇒ Uno de los reclusos le informó a mamá que la policía le había disparado en la cabeza a una mujer embarazada. ⇒ Hay versiones de que los policías echaron gasolina a los reos.

Doloroso. Familiares de presos del centro de reclusión de la Comandancia General de la Policía de Carabobo participaron ayer en el entierro de sus parientes.

