Docentes chocan con la policía en Atenas

Manifestantes chocaron brevemente con la policía en el centro de Atenas ayer durante una protesta de maestros y estudiantes en reclamo de la contratación de docentes para las escuelas y universidades estatales. Hacia el final de la jornada, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que intentaban atravesar una barrera y acercarse a la oficina del primer ministro.

El sindicato de maestros de secundaria convocó a la protesta y un paro de 24 horas por la "inmediata contratación masiva de docentes permanentes". En medio de una crisis financiera, Grecia ha recibido tres préstamos internacionales de rescate desde 2010. A cambio de ello el país ha debido adoptar medidas estrictas de austeridad con recortes y despidos en todos los sectores.

Vasilis Kazantzis, profesor interino desde hace 15 años, ha hecho llegar al gobierno griego a través de los sindicatos un mensaje de desesperación. "Mi trabajo no es suficiente para mantener a mi familia. No tengo idea de cómo me las voy a arreglar".

