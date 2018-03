Orozco, sin confianzas ante Atlas

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







Teniendo en mente regresar a la actividad con un nuevo triunfo para mantenerse en lo más alto de la tabla general en la Liga MX, los Guerreros del Santos continuaron esta mañana con sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo.

Los albiverdes preparan a conciencia su próximo compromiso, en el que deberán visitar al Atlas de Guadalajara, equipo que apenas ha ganado 2 partidos durante el torneo y se ubica en el último lugar de la tabla general.

Al término del entrenamiento, el guardameta Jonathan Orozco descartó que los Rojinegros sean un contendiente débil o al que Santos pueda menospreciar en la disputa por los puntos: “todos los partidos son igual de complicados, la verdad es que no vemos ningún rival a modo para sacar los tres puntos, trabajamos para obtenerlos, pero no vemos o no damos por hecho un resultado a favor, sabemos que se vuelve más peligroso el rival porque es un arma de doble filo el ver lo que ellos se están jugando, sabemos que se van a matar en la cancha porque necesitan los puntos, porque están peleando fuertemente el descenso, entonces va a ser un partido muy complicado para nosotros”, afirmó.

Orozco piensa en grande con el equipo lagunero y no descarta la conquista del “doblete” junto a sus compañeros: “queremos ganar los dos títulos, obviamente vamos paso a paso y sabemos que hay otros equipos que están luchando por ser campeones, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo, además de pulir los detalles. Hay bastante plantel, lo han demostrado en todos los partidos, quizá ante Toluca no dimos nuestra mejor versión, pero creo que el equipo se comportó a la altura, creo que tenemos con qué para seguir avanzando en los dos torneos”, sentenció.





Los albiverdes preparan a conciencia su próximo compromiso, en el que deberán visitar al Atlas de Guadalajara.

