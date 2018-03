Reaparece 'La Niña Bien' en redes

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Paulina Laboriel, mejor conocida como "La Niña Bien" que hizo viral un videoclip de reggaeton en la que pide votar por "Ya saben quién", reapareció en redes sociales en donde explica que ya no podrá grabar videos.

En las cuentas de redes sociales con el alias de Almudena Ortiz Monasterio, fue publicado este lunes un video de 22 segundos.

"Ya no voy a poder grabar videos, o sea, mi papá me regañó y si no le paro ahorita me desheredan. Pero mándenme sus videos a Facebook y acuérdense que #AlmuSomosTodas y bajen mi canción. Bye", dijo.

"La Niña Bien" dijo que ya no podrá grabar videos. (ESPECIAL)

Etiquetas: La Niña Bien

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...